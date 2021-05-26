В Одессе хотят запретить электронные самокаты: что произошло (ВИДЕО)

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Вечканова Елена
За время
карантинных ограничений в Украине получили невероятную популярность электронные
виды транспорта — особенно самокаты и моноколеса. Однако местные власти Одессы
рассматривают возможность запрета на использование подобного способа передвижения,
сообщает местный новостной ресурс "8 Ньюз".
В Одессе хотят запретить электросамокаты. Фото из открытых источников
По мнению мэра Одессы
Геннадия Труханова, электрические самокаты должны, как и любой транспорт,
регулироваться с помощью ПДД. Однако на данный момент подобные нормы
отсутствуют, хотя об их необходимости разговоры ходят уже давно.
Особое внимание
одесские власти обратили на e-самокаты из-за ряда
неприятных инцидентов, произошедших в городе за последнее время.
Так, в начале мая
знаменитая Трасса здоровья стала местом столкновения двух водителей такого вида
транспорта. Из-за полученных травм одного из парней даже пришлось оперировать,
ведь при падении в мозге образовалась опасная гематома.
Несколькими днями
позже медики несколько раз выезжали на вызов на Думскую площадь. Из-за падений
с электросамокатов в разное время в Одессе пострадали не только местные жители,
но и даже иностранные туристы.
Интересно, что в
данный момент уже упомянутую Трассу здоровья пытаются заблокировать для проезда
подобного транспорта. Свои действия власти аргументируют, что движение по этому
участку разрешено лишь пешком или с помощью велосипеда.
Как это часто
бывает, многие люди по-прежнему игнорируют любые запреты, продолжая ездить на e-самокатах.
Представители Одесского
горсовета решили обратиться к народным депутатам для ускорения процесса
внесения подобного транспорта в правила дорожного движения. Чиновники надеются,
что в ВР отрегулируют не только процесс использования электросамокатов, но и
то, как они должны "распространятся".
Тот же Труханов
акцентировал внимание на проблеме хаотичного размещения самокатов. По его
мнению, у любого транспорта должно быть определенное место стоянки, а также регулируемая
разрешенная скорость.
Как и когда на
обращение одесских властей отреагируют в Киеве, пока неизвестно.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, что украинским водителям стоит подготовиться к некоторым изменениям правил дорожного движения уже с начала лета 2021 года. О чем именно речь, узнайте в нашем материале.
Также на портале мы
рассказывали о том, каких водителей предлагают "премировать" представители МВД и при чем здесь нарушения ПДД.
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