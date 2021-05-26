В Одессе хотят запретить электронные самокаты: что произошло (ВИДЕО)

За время карантинных ограничений в Украине получили невероятную популярность электронные виды транспорта — особенно самокаты и моноколеса. Однако местные власти Одессы рассматривают возможность запрета на использование подобного способа передвижения, сообщает местный новостной ресурс "8 Ньюз".



В Одессе хотят запретить электросамокаты. Фото из открытых источников

По мнению мэра Одессы Геннадия Труханова, электрические самокаты должны, как и любой транспорт, регулироваться с помощью ПДД. Однако на данный момент подобные нормы отсутствуют, хотя об их необходимости разговоры ходят уже давно.

Особое внимание одесские власти обратили на e-самокаты из-за ряда неприятных инцидентов, произошедших в городе за последнее время.

Так, в начале мая знаменитая Трасса здоровья стала местом столкновения двух водителей такого вида транспорта. Из-за полученных травм одного из парней даже пришлось оперировать, ведь при падении в мозге образовалась опасная гематома.

Несколькими днями позже медики несколько раз выезжали на вызов на Думскую площадь. Из-за падений с электросамокатов в разное время в Одессе пострадали не только местные жители, но и даже иностранные туристы.

Интересно, что в данный момент уже упомянутую Трассу здоровья пытаются заблокировать для проезда подобного транспорта. Свои действия власти аргументируют, что движение по этому участку разрешено лишь пешком или с помощью велосипеда.

Как это часто бывает, многие люди по-прежнему игнорируют любые запреты, продолжая ездить на e-самокатах.

Представители Одесского горсовета решили обратиться к народным депутатам для ускорения процесса внесения подобного транспорта в правила дорожного движения. Чиновники надеются, что в ВР отрегулируют не только процесс использования электросамокатов, но и то, как они должны "распространятся".

Тот же Труханов акцентировал внимание на проблеме хаотичного размещения самокатов. По его мнению, у любого транспорта должно быть определенное место стоянки, а также регулируемая разрешенная скорость.

Как и когда на обращение одесских властей отреагируют в Киеве, пока неизвестно.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что украинским водителям стоит подготовиться к некоторым изменениям правил дорожного движения уже с начала лета 2021 года. О чем именно речь, узнайте в нашем материале.

Также на портале мы рассказывали о том, каких водителей предлагают "премировать" представители МВД и при чем здесь нарушения ПДД.

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