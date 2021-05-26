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Летом для водителей будут действовать новые правила - рассказываем какие

С первого июня в Украине будут действовать ежегодные ограничения движения грузовиков в дневное время

сегодня, 12:10
Автор:

Кириєнко Анна

С 1 июня в Украине будут действовать новые правила. Прежде всего они касаются водителей грузовиков. Об изменениях предупреждает Укравтодор.

Летом для водителей будут действовать новые правила - рассказываем какие

В Украине меняются некоторые правила для водителей с первого июня. Фото: w-dog.ru

Летом начинают действовать ежегодные ограничения движения грузовиков в дневное время. Таким образом можно будет уберечь дороги общего пользования.

Запрет касается транспорта, фактической массой более 24 т и нагрузкой на ось более 7 т.

Однако в правилах существуют исключения — не будут ограничены в движении авто, которые перевозят опасные, скоропортящиеся грузы, живых животных, птицу или если перевозки связанные с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.

Как сообщает Укравтодор, движение будет ограничиваться днем, если температура воздуха превысит +28 ° C.

Водителям грузовиков рекомендовать переждать жаркий период на площадках для временной стоянки транспортных средств в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса.

Напомним, что все чаще украинских водителей штрафуют на загрязненные номерные знаки. Даже если на номерных знаках не видно хотя бы один символ, на водителя автомобиля могут наложить штраф. Согласно правилам дорожного движения номер должен быть настолько четким, чтобы его увидели с расстояния 20 метров. Сколько придется заплатить за грязный знак и другие подробности читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, какую машину лучше выбрать начинающим водителям. Первая машина навсегда останется в памяти водителя. Именно на ней автомобилист закрепляет знания, которые получил в автошколе, и формирует стиль езды. Поэтому первая машина должна быть максимально удобной, неприхотливой и экономической. Перечень таких машин смотрите здесь.


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Источник: https://ukravtodor.gov.ua/press/news/do_uvahy_vodiiv_vantazhivok_z_1_chervnia_rukh_derzhavnymy_dorohamy_u_speku_zaboroneno.html
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