«Премия» за фиксацию нарушения ПДД: какие нововведения ждут украинских водителей

BTC/USD
50899.12
ETH/USD
4092.57
LTC/USD
333.00
USD/UAH
27.71
EUR/UAH
33.60
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Вечканова Елена
Отечественным
водителям следует приготовиться к новым реалиям межличностных отношений на
дорогах. Все потому, что в правительстве хотят разрешить фиксировать нарушения
не только правоохранительным органам, а и водителям. По словам замминистра внутренних дел
Антона Геращенко, для этого можно будет использовать обычные мобильные телефоны,
сообщает "Цензор.НЕТ".
Водители смогут сообщать о чужих нарушениях на дороге. Фото из открытых источников
Геращенко
утверждает, что с помощью подобных нововведений полиция сможет намного
оперативней реагировать на правонарушения. Также ожидается, что в целом
увеличится статистика зафиксированных случаев несоблюдения правил дорожного
движения.
По мнению Антона
Геращенко, водитель сможет воспользоваться смартфоном в несколько простых
кликов. Однако запись с внешним видом автомобиля-нарушителя, его номерным
знаком и самим дорожным прецедентом уже получат правоохранители.
Помимо прочего, в
МВД считают, что люди, сообщающие о неправильном поведении на украинских
дорогах, должны быть вознаграждены. Геращенко говорит, что около 10% с уплаченного
нарушителем штрафа может быть получено "фиксатором" инцидента — такое себе
премирование.
По словам
чиновника, в правительстве ожидают, что с помощью такой практики удастся
максимально снизить количество летальных исходов после дорожно-транспортных происшествий.
Интересно, что в
украинском сегменте интернета такую инициативу уже обозвали призывом к "стукачеству"
и весьма сильно раскритиковало. Вместе с этим, разумеется, нашлись и те, кто
поддержал создание подобного законопроекта.
Напомним, ранее "Комментарии"
рассказывали, какие факторы чаще всего приводят к ДТП на украинских дорогах. Все детали вы можете узнать из нашей инфографики.
Также на портале мы сообщали, каких цен на топливо следует ждать отечественным водителям в ближайшее время.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости