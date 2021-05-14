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«Премия» за фиксацию нарушения ПДД: какие нововведения ждут украинских водителей

Украинцы смогут сообщать о нарушении на дорогах с помощью мобильного телефона

сегодня, 17:01
Автор:

Вечканова Елена

Отечественным водителям следует приготовиться к новым реалиям межличностных отношений на дорогах. Все потому, что в правительстве хотят разрешить фиксировать нарушения не только правоохранительным органам, а и водителям. По словам замминистра внутренних дел Антона Геращенко, для этого можно будет использовать обычные мобильные телефоны, сообщает "Цензор.НЕТ".

«Премия» за фиксацию нарушения ПДД: какие нововведения ждут украинских водителей

Водители смогут сообщать о чужих нарушениях на дороге. Фото из открытых источников

Геращенко утверждает, что с помощью подобных нововведений полиция сможет намного оперативней реагировать на правонарушения. Также ожидается, что в целом увеличится статистика зафиксированных случаев несоблюдения правил дорожного движения.

По мнению Антона Геращенко, водитель сможет воспользоваться смартфоном в несколько простых кликов. Однако запись с внешним видом автомобиля-нарушителя, его номерным знаком и самим дорожным прецедентом уже получат правоохранители.

Помимо прочего, в МВД считают, что люди, сообщающие о неправильном поведении на украинских дорогах, должны быть вознаграждены. Геращенко говорит, что около 10% с уплаченного нарушителем штрафа может быть получено "фиксатором" инцидента — такое себе премирование.

По словам чиновника, в правительстве ожидают, что с помощью такой практики удастся максимально снизить количество летальных исходов после дорожно-транспортных происшествий.

Интересно, что в украинском сегменте интернета такую инициативу уже обозвали призывом к "стукачеству" и весьма сильно раскритиковало. Вместе с этим, разумеется, нашлись и те, кто поддержал создание подобного законопроекта.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, какие факторы чаще всего приводят к ДТП на украинских дорогах. Все детали вы можете узнать из нашей инфографики.

Также на портале мы сообщали, каких цен на топливо следует ждать отечественным водителям в ближайшее время.


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Источник: https://biz.censor.net/news/3265136/mvd_predlojilo_platit_voditelyam_za_videofiksatsiyu_narusheniyi_na_dorogah
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