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В NASA предупредили об очередном астероиде и оценили опасность

Астероид Аполлон пролетит мимо Земли в католическое Рождество

сегодня, 16:56
Автор:

Сергей Медведев

К Земле приближается крупный метеорит, однако особой опасности он не представляет. Так в Национальном аэрокосмическом агентстве охарактеризовали появление близ нашей планеты небесного тела. 

В NASA предупредили об очередном астероиде и оценили опасность

Астероид, который уже получил название Аполлон пролетит мимо Земли в католическое Рождество, 25 декабря.

Аполлон приближается к Земле со скоростью почти 36000 км/ч. Астероид относится к группе астероидов, довольно часто пересекающих орбиту нашей планеты. Размер небесного "гостя" составляет  от 80 до 220 метров.

Ученые НАСА заверяют, что астероид не несет особой угрозы человечеству. Скорее всего, астероид пролетит около нашей планеты в первый день католического Рождества 25 декабря, примерно 2:20 по киевскому времени.

В середине ноября ученые подсчитали, что еще один астероид — Апофис, который, среди прочего, приблизится к Земле в 2068 году может выйти на "дорожку столкновения". Это стало известно из-за того, что он неравномерно выделяет тепло, что влияет на траекторию его полета, из-за чего его путь становится менее предсказуемым.

Как сообщал портал "Комментарии", специалистам из Университета Бата в Британии удалось выяснить, что не случись бы падение гигантского астероида примерно 66, 5 миллионов лет тому назад, то динозавры могли бы жить и сегодня.  

Ранее портал "Комментарии" публиковал материал о том, что Астероид 2018VP1 взял курс на Землю. На нашу планету небесное тело размером с большой холодильник несется со скоростью 40 тысяч километров в час. Об этом сообщил в своем Instagram астрофизик из Соединенных Штатов Ник Деграсс Тайсон.

 


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Источник: https://ura-inform.com/proisshestviya-ru/2020/12/07/bolshoj-asteroid-priblizhaetsya-k-zemle-vazhnoe-zayavlenie-nasa/
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