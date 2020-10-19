К Земле несется астероид размером с холодильник

Астероид 2018VP1 взял курс на Землю. На нашу планету небесное тело размером с большой холодильник несется со скоростью 40 тысяч километров в час. Об этом сообщил в своем Instagram астрофизик из Соединенных Штатов Ник Деграсс Тайсон.

К Земле приближается астероид 2018VP1

Довольно крупный астероид может достичь Земли уже через две недели. Ориентировочно на нашу планету он упадет уже в начале ноября, как раз перед выборами президента США, которые должны состояться 3 ноября.

"Астероид 2018VP1 — это крупный космический камень, а его размеры достигают размеров холодильника. Он несется к нашей планете со скоростью около 40 тысяч километров в час. Скорее всего, он коснется Земли 2 ноября ", — отметил астрофизик.

Однако ученый сразу же успокоил аудиторию — несмотря на впечатляющие размеры, никакого вреда для планеты и ее жителей этот астероид не несет. Он все же не настолько велик, чтобы последствия его столкновения с Землей были ощутимыми.

"Если концу мира и суждено наступить в 2020 году, то это случится точно не по вине нашей Вселенной", — подытожил ученый.

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