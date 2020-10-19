К Земле несется астероид размером с холодильник

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Виолетта Комаровская
Астероид 2018VP1 взял курс на Землю. На нашу планету небесное тело размером с большой холодильник несется со скоростью 40 тысяч километров в час. Об этом сообщил в своем Instagram астрофизик из Соединенных Штатов Ник Деграсс Тайсон.
К Земле приближается астероид 2018VP1
Довольно крупный астероид может достичь Земли уже через две недели. Ориентировочно на нашу планету он упадет уже в начале ноября, как раз перед выборами президента США, которые должны состояться 3 ноября.
Однако ученый сразу же успокоил аудиторию — несмотря на впечатляющие размеры, никакого вреда для планеты и ее жителей этот астероид не несет. Он все же не настолько велик, чтобы последствия его столкновения с Землей были ощутимыми.
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Asteroid 2018VP1, a refrigerator-sized space-rock, is hurtling towards us at more than 25,000 mi/hr. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ It may buzz-cut Earth on Nov. 2, the day before the Presidential Election. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ But it’s not big enough to cause harm. So if the World ends in 2020, it won’t be the fault of the Universe.
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