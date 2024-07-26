В МВД рассказали, когда подозреваемый в убийстве Фарион прибыл во Львов и как ее выслеживал

МВД проводит брифинг по поводу задержания молодого человека, подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. В частности, правоохранители сообщили, что согласно анализу видео, полученных из камер видеонаблюдения, юноша прибыл из Днепра на поезде во Львов 9 июля.

Ирина Фарион

Во Львове, по данным правоохранителей, он сменил три квартиры, забронированные через "Букинг". В частности, в первую квартиру он поселился в день приезда. 14 и 18 июля он сменил вторую и третью квартиру. Правоохранители говорят, что у них есть видео заселения юноши в эти квартиры и квитанции, которые подтверждают, что именно он их арендовал.

Кроме того, по информации правоохранителей, в день прибытия юношу зафиксировали камеры "Новой почты", где он получил сверток, который сам себе переслал из Днепра. В этом пакете была одежда, в которой он передвигался по Львову, в частности панама, блайзер, очки, сумка, где вероятно, находилось оружие и даже борода.

Правоохранители говорят, что они тщательно проанализировали видео, опросили 900 свидетелей, имели 80 человек, которые были похожи на подозреваемого. Всех тщательно проверяли.

Кроме того, правоохранители сообщили, что подозреваемый в убийстве покинул Львов через два дня после убийства Ирины Фарион.

При этом, как добавили милиционеры, мама не знала, что ее сын находится во Львове. Он ей сказал, что уезжает на отдых в другой город.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Ирина Фарион была убита 19 июля выстрелом в висок, когда она во дворе своего дома ждала такси. 25 июля стало известно, что правоохранители задержали молодого человека , подозреваемого в убийстве Фарион. Он житель Днепра, ему 18 лет. Во время подготовки к преступлению, говорит глава МВД Клименко, он арендовал не менее трех квартир во Львове. При этом Клименко убеждает, что у следствия достаточно доказательств, чтобы предъявить задержанному юноше обвинения в убийстве языковеда. Кроме того, министр сообщил, что задержанный молодой человек, якобы, готовил преступление по меньшей мере несколько месяцев. В частности, приобрел панаму еще в мае.

При этом соседи задержанного молодого человека не могут поверить в то, что он мог убить Фарион. По их словам, парень хорошо учился, был самостоятельным и сознательным.

Отец задержанного молодого человека служит в армии. Он также заявляет , что у его сына не было оснований убивать Фарион, ведь он патриот и даже планировал идти на фронт.





