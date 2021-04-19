В Минздраве рассказали, какие карантинные ограничения будут действовать на Пасху

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что каких-либо специальных ограничений во время празднования Пасхи в Украине в 2021 году пока что вводить не планируют. Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

Карантин в Украине. Фото из открытых источников

По словам министра, украинцы в период Пасхальных и майских праздников должны соблюдать те карантинные правила, которые уже действуют в стране. Это позволит, считает Степанов, избежать серьезных вспышек коронавирусной болезни.

"Я не анонсировал никаких особых режимов, я говорю о том, что если регион будет находиться, например, на красном уровне, то должны действовать все ограничения, которые существуют в красном уровне", — подчеркнул глава Минздрава.

По данным Степанова, в Украине начали фиксировать позитивную динамику в показателях по Covid-19. Министр отметил, что число новых больных уменьшилось: на предыдущей недели новых пациентов было на 14 тыс. больше, чем на прошлой. Руководитель Минздрава добавил, что такие данные обнадеживают.

Напомним, в Офисе Зеленского обсудили подготовку к пасхальным праздникам в условиях эпидемии коронавируса в Украине и "красных" зон карантина. Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев быть рассудительными во время празднования Пасхи-2021, поскольку в стране продолжается эпидемия коронавируса и несколько регионов находятся на "красном" уровне карантинных ограничений.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", иммунолог рассказал, когда эпидемия коронавируса в Украине пойдет на спад. Врач говорит, что начинает наблюдаться положительная динамика по некоторым из показателей статистики.

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