В Минздраве рассказали, какие карантинные ограничения будут действовать на Пасху

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Таисия Ерохина
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что каких-либо
специальных ограничений во время празднования Пасхи в Украине в 2021 году пока
что вводить не планируют. Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина
24".
Карантин в Украине. Фото из открытых источников
По словам министра, украинцы в период Пасхальных и майских праздников должны
соблюдать те карантинные правила, которые уже действуют в стране. Это позволит,
считает Степанов, избежать серьезных вспышек коронавирусной болезни.
По данным Степанова, в Украине начали фиксировать позитивную динамику в
показателях по Covid-19. Министр отметил, что число новых больных
уменьшилось: на предыдущей недели новых пациентов было на 14 тыс. больше, чем
на прошлой. Руководитель Минздрава добавил, что такие данные обнадеживают.
Напомним, в Офисе Зеленского обсудили подготовку
к пасхальным праздникам в условиях эпидемии коронавируса в Украине и
"красных" зон карантина. Президент Украины Владимир Зеленский призвал
украинцев быть рассудительными во время празднования Пасхи-2021, поскольку в
стране продолжается эпидемия коронавируса и несколько регионов находятся на
"красном" уровне карантинных ограничений.
Как ранее сообщал портал "Комментарии", иммунолог
рассказал, когда
эпидемия коронавируса в Украине пойдет на спад. Врач говорит, что начинает
наблюдаться положительная динамика по некоторым из показателей статистики.
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