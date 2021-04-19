Пасха в условиях коронавируса: Зеленский сделал заявление

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев быть рассудительными во время празднования Пасхи-2021, поскольку в стране продолжается эпидемия коронавируса и несколько регионов находятся в "красной" зоне карантина. Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

Совещание у Зеленского. Фото из открытых источников

Так, Зеленский поднял вопрос подготовки Украины к Пасхальным праздникам в условиях пандемии. Гарант отметил, что уже есть опыт празднования в Украине.

"Хотя у нас и продолжается вакцинация, однако скопления людей сегодня до сих пор представляют угрозу. Я лично понимаю, насколько важный праздник Пасхи, но пандемия корректирует наши планы. Уверен, у всех нас будет еще много совместных праздников впереди, и мы снова будем собираться с семьей и друзьями, но в этом году нам надо быть рассудительными", — сказал Зеленский.

Сообщается, что на прошлой неделе количество новых больных коронавирусом, если сравнивать с предыдущей, было меньше на 14 тыс. человек. Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, несколько областей в Центральной и Западной Украине могут скоро выйти из "красной зоны". Тогда как в столице ситуация все еще сложная.

По словам главы Кабмина, улучшились за последние три недели показатели загруженности коек, а динамика по активным больным постепенно пошла на убыль.

Напомним, врач спрогнозировал, когда в Украине утихнет волна коронавируса. По словам медика, можно говорить об определенном коллективном иммунитете в Украине, но для озвучивания точного процента нужно провести исследования.

Ранее портал "Комментарии" информировал, как в Украине будет работать транспорт во время майских праздников и Пасхи в 2021 году. В Мининфраструктуры сообщили, будет ли ограничена работа транспорта в мае на праздники.

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