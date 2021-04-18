Врач спрогнозировал, когда в Украине утихнет волна коронавируса

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Таисия Ерохина
Врач-иммунолог Борис Донской прогнозирует спад эпидемии коронавируса в
Украине. Об этом он сказал в эфире "Обозревателя".
Коронавирус. Фото из открытых источников
По прогнозу эксперта, спад ожидается в ближайшие 2-3 недели.
Но медик отметил, что за это время неизвестно, каких показателей
достигнет летальность.
По словам медика, можно говорить об определенном коллективном иммунитете
в Украине, но для озвучивания точного процента нужно провести исследование. Донской
добавил, что примерная статистика заболеваемости на примере Институте педиатрии,
акушерства и гинекологии НАНУ, где он работает, говорит о половине. По его
словам, в институте регулярно делают тесты на коронавирус всем сотрудникам.
Как рассказал эксперт, во время нынешней волны эпидемии число тех, кто
переболел, выросло. Также он отметил, что появилось некоторое количество
жителей, получивших как минимум одну дозу вакцины от коронавируса.
В любом случае, подчеркнул Донской, необходимы исследования для выявления
точного процента украинцев, имеющих иммунитет от коронавируса.
Напомним, врач объяснила причину
повторных заражений коронавирусом. Некоторые украинцы переболели COVID-19 уже в третий
раз.
Как ранее сообщил портал "Комментарии", в Саудовской Аравии произошла
вспышка МЕRS-CoV
— один из видов коронавируса, который передают верблюды. Есть летальные
случаи. В связи с этим ВОЗ обратилась с рекомендациями к путешественникам.
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