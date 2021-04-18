Врач спрогнозировал, когда в Украине утихнет волна коронавируса

Врач-иммунолог Борис Донской прогнозирует спад эпидемии коронавируса в Украине. Об этом он сказал в эфире "Обозревателя".

Коронавирус. Фото из открытых источников

По прогнозу эксперта, спад ожидается в ближайшие 2-3 недели.

"Так или иначе у нас должен начаться спад – и по сезонным причинам, и по причинам того, что так много украинцев переболело, что вирусу будет все труднее и труднее найти, кого бы заразить", – рассказал Донской.

Но медик отметил, что за это время неизвестно, каких показателей достигнет летальность.

По словам медика, можно говорить об определенном коллективном иммунитете в Украине, но для озвучивания точного процента нужно провести исследование. Донской добавил, что примерная статистика заболеваемости на примере Институте педиатрии, акушерства и гинекологии НАНУ, где он работает, говорит о половине. По его словам, в институте регулярно делают тесты на коронавирус всем сотрудникам.

"Мы видим, что среди медработников уже в феврале мы перевалили за половину тех, кто уже переболел", — заявил Донской.

Как рассказал эксперт, во время нынешней волны эпидемии число тех, кто переболел, выросло. Также он отметил, что появилось некоторое количество жителей, получивших как минимум одну дозу вакцины от коронавируса.

"Среди активных жителей городов иммунитет получила, возможно, половина. Среди других регионов и людей, которые все это время все же могли как-то изолироваться, дистанцироваться, пожалуй, процент меньше", – размышляет медик.

В любом случае, подчеркнул Донской, необходимы исследования для выявления точного процента украинцев, имеющих иммунитет от коронавируса.

Напомним, врач объяснила причину повторных заражений коронавирусом. Некоторые украинцы переболели COVID-19 уже в третий раз.

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