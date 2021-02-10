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В Минюсте прокомментировали возможное закрытие телеканала "Интер"

Для закрытия телеканала необходимо подтверждение антиукраинских взглядов

сегодня, 17:30
Автор:

Вечканова Елена

На территории Украины не планируют ограничивать работу телеканала "Интер". Все слухи о подобных действиях власти на онлайн-конференции опроверг глава Министерства юстиции Денис Малюська, сообщает aspi.news.

В Минюсте прокомментировали возможное закрытие телеканала "Интер"

"Інтер" пока не нарушает правил, чтобы вводить против него санкции. Фото из открытых источников

По словам чиновника, для закрытия телемедиа недостаточно только обвинений его владельца в коррупции. Для конкретных действий, то есть введения санкций, необходимо официальное подтверждение в постоянной трансляции российских нарративов, продвижении агрессивной антиукраинской пропаганды и других террористических действий. Пока ничего подобного за "Интером" не наблюдается.

Также Малюська отметил, что санкции вряд ли будут введены, даже если владельца холдинга Inter Media Group Дмитрия Фирташа экстрадируют в США.

Между тем, как уже сообщали "Комментарии", вместо заблокированных телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK" в Украине могут создать один общий. В таком случае планируется основать телеСМИ, учредителями которого будут его работники. Подобные выводы сделаны на основе обращения главы медиахолдинга "Новости" Егора Беркендорфа, который призвал работников закрытых телеканалов присоединиться к такому своеобразного факта неповиновения.

Между тем, журналистов из упомянутых каналов на работу в России позвала известна пропагандистка режима Путина Маргарита Симоньян. Она является главным редактором одного из глобальных государственных СМИ России — RT.

Также на портале можно узнать, что думают о блокировании пророссийских каналов, принадлежащих председателю партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука, простые украинцы, и какой процент опрошенных поддерживает подобные действия власти.


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Источник: https://aspi.com.ua/news/suspilstvo/malyuska-prokomentuvav-ymovirne-blokuvannya-telekanalu-inter#gsc.tab=0
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