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Главная Новости Общество события Поддерживают ли украинцы закрытие телеканалов "112", NewsOne, ZIK
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Поддерживают ли украинцы закрытие телеканалов "112", NewsOne, ZIK

Социологическая группа Рейтинг провела опрос среди населения Украины

сегодня, 16:35
Автор:

Мокрик Анастасия

Респонденты высказалась по поводу последних событий в стране, а также рассказали об уровне доверия к политикам и о своём  эмоциональном состоянии.

Поддерживают ли украинцы закрытие телеканалов "112", NewsOne, ZIK

49% поддерживает решение о закрытии телеканалов - фото: из открытых источников

По результатам опроса, на сегодняшний день президенту Владимиру Зеленскому доверяют 38%. Уровень недоверия достиг 58%. На втором месте по уровню доверия Виталий Кличко. 34% респондентов отметили, что доверяют ему, а 54% — наоборот. Третью позицию занял Владимир Гройсман. О доверии к нему сообщили 32%. Однако не доверяют ему 58% из всех порошенных. Четвертое место в данном рейтинге занимает Дмитрий Разумков. Ему доверяют на сегодняшний день 26%, не доверяют – 37%, а 33% отметили, что не знаю кто это. На пятой позиции оказалась Юлия Тимошенко. О доверии к ней заявили 25%, а о недоверии — 72%.

Также в ходе опроса украинцы ответили на вопрос о закрытии телеканалов "112", NewsOne, ZIK. Выяснилось, что 78% в курсе того, что Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против телеканалов. А 21% не знали об этом. Решение о закрытии телеканалов поддержали 49% опрошенных. Как сообщает Рейтинг, со дня введения санкций уровень поддержки этого решения вырос с 42 до 49%.

Кроме политических тем у украинцев поинтересовались об их эмоциональном состоянии. Оказалось, что  47% оценили свое эмоциональное состояние за последнюю неделю как спокойное. О напряженном состоянии сообщили 23% респондентов. Стоит отметить, что больший уровень тревожности отмечается у участвующих в опросе женщин, нежели у мужчин. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что около 60% молодых политиков — родственники депутатов и чиновников, а также о том, что в Офисе президента объяснили, является ли Разумков конкурентом для Зеленского.



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Источник: http://ratinggroup.ua/ru/research/ukraine/ukraina_na_karantine_monitoring_obschestvennyh_nastroeniy_volna_9_6-8_fevralya_2021.html
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