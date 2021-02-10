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Главная Новости Общество события В Украине появится новый телеканал Медведчука вместо трех заблокированных
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В Украине появится новый телеканал Медведчука вместо трех заблокированных

О намерениях создать новое СМИ говорится в официальном документе медиахолдинга «Новости»

сегодня, 08:05
Автор:

Кириєнко Анна

В Украине может появиться новый канал Медведчука вместо трех заблокированных. Об этом сообщил Телеграмм канал Vesti.

В Украине появится новый телеканал Медведчука вместо трех заблокированных

Блокировка каналов: в Украине планируют создать новое СМИ Медведчука. Фото: cdnimg.rg.ru

В руки журналистов онлайн-СМИ попал документ, где руководство холдинга "Новости", в который входят три заблокированные каналы ( "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK"), сообщает о создании нового телевизионного СМИ.

Документ разослали сотрудникам заблокированных каналов от имени президента медиахолдинга Егора Бенкендорфа.

"Повторюсь, что сейчас мы намерены создать новый телеканал со всеми вами в качестве его учредителей. Это означает, что уже на следующей неделе будет создана новая компания, основанная членами коллектива телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK". Учредителями нового телеканала в равных долях могут стать все без исключения работники незаконно закрытых каналов, которые изъявят такое желание ", — говорится в обращении.

В Украине появится новый телеканал Медведчука вместо трех заблокированных - фото 2

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский ввел ряд санкций против украинских телеканалов "NewsOne", "112 Украина", "ZIK", которые номинально принадлежат Тарасу Козаку, а реально Виктору Медведчуку.

Указ издан во исполнение решения СНБО от второго февраля. Срок санкций составляет пять лет. Санкции предусматривают блокирование активов, предотвращение вывода активов за пределы Украины, запрет на передачу прав собственности, прекращение выдачи разрешений на ввоз и вывоз валютных ценностей.

Также сайт "Комментарии" сообщал, что журналистов, которые потеряли рабочие места после блокировки работы трех телеканалов пригласили работать в России. Приглашение поступило от главного редактора российского медиахолдинга RT Маргариты Симоньян. Подробности ситуации читайте в нашем материале.


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Источник: https://t.me/vestiukr/15328
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Обусуждения

Брат

сегодня, 08:15

Молодцы.Надо бороться.Хотя эффективней большевицкие действия.

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