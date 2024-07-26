В Минобороны ответили, когда повестки прекратят выдавать на улицах

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Кравцев Сергей
После того, как все обновят свои военно-учетные данные, а нарушители правил воинского учета самостоятельно прибудут в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки, или зарегистрируются в приложении Резерв+, не будет необходимости выдавать повестки на улицах. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью New Voice сделал представитель Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин.
Повестка. Фото: из открытых источников
По словам Лазуткина, у ТЦК и СП есть база, и если они понимают, куда обращаться к военнообязанному, то, соответственно, им не надо выходить его искать.
Он подчеркнул, что это очень несправедливо для тех людей, которые прошли бои, которые были в 2022-2023 годах.
Отметим, в ходе этого же интервью Дмитрий Лазуткин отметил, что острой потребности в снижении мобилизационного возраста на сегодняшний день нет. Причиной тому большое количество людей, которые обновили свои военно-учетные данные.
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Алекс
сегодня, 12:27
Лапшають, падлюки, як можуть. Вся ця бидлоблядь НІКОЛИ не була на передовій. А перестанете ви їх видавати, коли вас почнуть хуярити, паскуди їбані
Іван Сірко
сегодня, 12:03
Припянять тоді коли вас слуг мінори знесуть!!! Нічого карма уже в дорозі і вас ворогів народу вона наздожене!!!