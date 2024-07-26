В Минобороны ответили, когда повестки прекратят выдавать на улицах

После того, как все обновят свои военно-учетные данные, а нарушители правил воинского учета самостоятельно прибудут в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки, или зарегистрируются в приложении Резерв+, не будет необходимости выдавать повестки на улицах. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью New Voice сделал представитель Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин.

Повестка. Фото: из открытых источников

"Исходя из первопричин, можем говорить, что когда все обновят свои данные военно-учетные, а нарушители правил воинского учета самостоятельно появятся в ТЦК, или зарегистрируются в приложении Резерв+, то, соответственно, такой необходимости не будет", — отметил спикер.

По словам Лазуткина, у ТЦК и СП есть база, и если они понимают, куда обращаться к военнообязанному, то, соответственно, им не надо выходить его искать.

"Поверьте, они от этого не получают удовольствия. Я по крайней мере в этом убежден. Представьте себе, какой это огромный стресс для тех людей, которые вернулись из зоны боевых действий, которые, возможно, имеют ранения, которые участвовали в боях, которые теряли своих друзей, знакомых. Сейчас они идут к людям, которых они защищали, и вместо того, чтобы получать уважение, они часто получают очень неприятные, оскорбительные высказывания и соответствующее отношение", — пояснил представитель Минобороны.

Он подчеркнул, что это очень несправедливо для тех людей, которые прошли бои, которые были в 2022-2023 годах.

Отметим, в ходе этого же интервью Дмитрий Лазуткин отметил, что острой потребности в снижении мобилизационного возраста на сегодняшний день нет. Причиной тому большое количество людей, которые обновили свои военно-учетные данные.

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