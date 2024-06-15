В Минобороны отреагировали на идею сокращения полномочий ТЦК

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Кравцев Сергей
Решение о сокращении и передаче некоторых полномочий территориальных центров комплектования не принято. Однако обсуждения по этому поводу продолжаются. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.
ТЦК. Фото: из открытых источников
Представитель Минобороны прокомментировал идею передачи некоторых полномочий ТЦК гражданским органам. Дмитрий Лазуткин подчеркнул, что соответствующего решения еще нет.
Спикер подчеркнул, что пока нет другой информации о вероятном сокращении полномочий ТЦК и передаче их другим органам.
Читайте также на портале "Комментарии" — комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки рассматривает возможность передачи функций ТЦК в гражданские органы. Об этом в эфире общенационального телемарафона заявил заместитель главы этого комитета, нардеп Егор Чернев.
В частности, Егор Чернев упомянул о потасовке между работниками "скорой помощи" и ТЦК, произошедшей 11 июня в Одессе. Тогда военнослужащие Киевского РТЦК и СП Одессы задержали и удерживали несколько часов приехавших на вызов фельдшеров.
Также издание "Комментарии" сообщало – названы самые популярные вакансии в ВСУ: украинцы за три дня отправили более 2000 резюме.
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