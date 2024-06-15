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В Минобороны отреагировали на идею сокращения полномочий ТЦК

Пока нет конкретного решения, разговоры продолжаются, утверждают в Минобороны Украины

сегодня, 10:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Решение о сокращении и передаче некоторых полномочий территориальных центров комплектования не принято. Однако обсуждения по этому поводу продолжаются. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.

В Минобороны отреагировали на идею сокращения полномочий ТЦК

ТЦК. Фото: из открытых источников

Представитель Минобороны прокомментировал идею передачи некоторых полномочий ТЦК гражданским органам. Дмитрий Лазуткин подчеркнул, что соответствующего решения еще нет.

"Пока нет конкретного решения, разговоры продолжаются. Действительно, сделать этот процесс более понятным, чтобы система работала, например, так, как работают ЦПАУ, довольно привлекательной инициативой. Она рассматривается, она прорабатывается", — отметил он.

Спикер подчеркнул, что пока нет другой информации о вероятном сокращении полномочий ТЦК и передаче их другим органам. 

Читайте также на портале "Комментарии" — комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки рассматривает возможность передачи функций ТЦК в гражданские органы. Об этом в эфире общенационального телемарафона заявил заместитель главы этого комитета, нардеп Егор Чернев.

В частности, Егор Чернев упомянул о потасовке между работниками "скорой помощи" и ТЦК, произошедшей 11 июня в Одессе. Тогда военнослужащие Киевского РТЦК и СП Одессы задержали и удерживали несколько часов приехавших на вызов фельдшеров. 

"Это действительно позорная ситуация, когда военные дерутся с врачами – я такого еще не видел", – отметил Егор Чернев.

Также издание "Комментарии" сообщало – названы самые популярные вакансии в ВСУ: украинцы за три дня отправили более 2000 резюме.




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