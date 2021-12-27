По словам замглавы Министерства обороны Украины Анны Маляр, под обновлением системы воинского учета не подразумевается мобилизация или призыв украинок в армию. Речь об обновлении самой системы и перечня профессий, которые могут быть основанием для постановки на воинский учет, передает издание РБК-Украина.

В Минобороны объяснили, зачем в Украине воинский учет женщин - фото: УНИАН

"Никто не будет забирать женщин в армию. Это не мобилизация и не военный призыв. Речь идет только об обновлении системы воинского учета", — сообщила замминистра обороны.

Маляр добавила, что на данный момент проводят усовершенствование системы, существовавшей и ранее. Однако со временем часть профессий исчезает, а законодательству нужны изменения.

По словам замглавы Министерства обороны, решение модернизировать систему воинского учета было принято Верховной Радой весной.

Также Маляр отметила, что женщинам не нужно "прямо завтра" идти в военкоматы, поскольку на выполнение нормы закона отводится весь 2022 год. Правительство Украине продолжает работать над тем, чтобы этот процесс стал как можно удобнее.

Напомним, что Министерство обороны Украины издало приказ, который обязывает украинок множества профессий встать на воинский учет. Это известие вызвало в обществе настоящий резонанс и стало одной из самых обсуждаемых тем в конце 2021 года. Свои объяснения по этому поводу дал главком Вооруженными Силами Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Валерий Залужный.

Кроме того, эксперты для интернет-издания "Комментарии" оценили такое решение, а также рассказали, что нет так с воинским учетом украинок.





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