В Минобороны Британии подтвердили – РФ использует против Украины ту же тактику, что в Чечне и Сирии

Желание установить полный контроль над Мариуполем создает серьёзные проблемы для российского командования. Всё из-за того, что украинское сопротивление не позволяет российской армии продвигаться так, как хотелось бы. В итоге российские войска сталкиваются с серьёзным испытанием, теряя людей и технику. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в свежем отчете разведки Министерства обороны Британии от 18 апреля.

Мариуполь. Фото: из открытых источников

В Минобороны Великобритании заявляют, что попытка взять штурмом Мариуполь привела к тому, что большинство инфраструктуры города разрушено, есть огромные потери среди мирного населения. В Британии считают, что тактика, которую Россия выбрала для атаки на Мариуполь очень похожа на ту тактику, которую Москва использовала в войне против Чечни в 1999 году и в Сирии в 2016 году, когда идут массированные бомбардировки мирных кварталов городов.

Всё это расходится с заявлениями, которые сделали в Минобороны России 24 февраля 2022 года, заявив о том, что Россия не будет наносить удары по городам и угрожать гражданам Украины. Задача так называемой "спецоперации", сообщили в Кремле, наносить удары только по военным объектам и не угрожать мирному населению.

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