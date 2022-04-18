ПВО справилась с 60% ракет, которые утром Россия направила на Днепропетровщину

Российские оккупационные войска все чаще наносят ракетные удары по Днепропетровской области. Так утром ракетные удары были нанесены по объектам Днепропетровщины, но только 40% ракет поразили цели. Большинство ракет были сбиты украинскими системами противовоздушной обороны. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил глава Днепропетровской военной областной администрации Валентина Резниченко.

ПВО. Фото: из открытых источников

Губернатор Днепропетровской области отметил, что ночь в регионе прошла относительно спокойно, а вот с утра враг предпринял попытку атаки. В итоге 60% ракет, которые были запущены агрессором по Днепропетровской области, не достигли своей цели. Эффективно сработала ПВО.

Читайте также на портале "Комментарии" — в утренней сводке Генштаба ВСУ сообщается, что враг уже практически закончил подготовку к массированному наступлению на Донбасс и уже предпринимает первые попытки идти в атаку. Главной целью врага остается Мариуполь, которые не удается полностью взять под контроль. Именно поэтому Россия предпринимает попытки брать город штурмом. Лиман, Кременная, Попасная и Рубежное также оказались под шквальным огнем оккупантов. Но все попытки российской армии пойти в наступление и оккупировать выше указанные населенные пункты не увенчались успехом. Всего украинские защитники разбили 12 атак врага в Донецкой и Луганской областях.

Издание "Комментарии" сообщало — бывший глава МВД Арсен Аваков считает, что Путин уже проиграл сражение за Украину. В первую очередь он проиграл битву за умы украинцев. Поэтому в Кремле могут решится лишь на два пути.





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