Штурм Мариуполя и еще 4 населенных пункта: в Генштабе рассказали – куда больше всего наступает враг

За прошедшие сутки основные усилия вражеских войск были брошены на такие населенные пункты, как Лиман, Кременная, Попасная и Рубежное. Второй целью оккупантов стало установление полного контроля за частично оккупированным Мариуполем. Ни на одном из направлений враг успеха не имел. Как сообщает издание "Комментарии", об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ.





В сводке отмечается, если по большинству направлений ситуация более стабильна, то на Донецком и Таврическом направлениях враг готовится к активной наступательной кампании. Основные усилия противник сосредоточил в районах населенных пунктов Лиман, Кременная, Попасная и Рубежное, пытался установить полный контроль над городом Мариуполь. Проводил наступательные действия на Северодонецком, Попаснянском и Запорожском направлениях.





Противник безуспешно пытался закрепиться в районах населенных пунктов Кременная и Рубежное. Совершал штурмовые действия в районах населенных пунктов Новотошковское, Попасная, Авдеевка и Марьинка. Успеха также не было.







В Южнобужском направлении враг основные усилия сосредотачивает на удержании занимаемых позиций, продолжает оказывать огненное влияние на позиции наших войск в направлениях на Николаев и Александровку. Ожидается, что противник продолжит ведение боевых действий для выхода на административные границы Херсонской области. Всего в составе группировок для выполнения боевых задач на территории Украины привлечено 87 батальонных тактических групп противника.





Сообщается, что на территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины за минувшие сутки отбиты двенадцать атак врага, уничтожены десять танков, пятнадцать единиц бронированной и пять единиц автомобильной техники, а также пять артиллерийских систем противника. Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки было поражено пять воздушных целей: один самолет, три вертолета и один БПЛА.





Читайте на портале "Комментарии" — в разведке рассказали, что оккупанты хотят успеть к Пасхе.





Война в Украине. Фото: Генштаб ВСУ

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!