logo

BTC/USD

38925.96

ETH/USD

2921.46

LTC/USD

106.35

USD/UAH

32.18

EUR/UAH

34.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события В разведке рассказали, что оккупанты хотят успеть к Пасхе
commentss НОВОСТИ Все новости

В разведке рассказали, что оккупанты хотят успеть к Пасхе

Россияне хотят успеть получить преимущество в битве за Донбасс к Пасхе, но ничего у них не получится

сегодня, 07:23
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Российская армия предпринимает все усилия, чтобы подготовиться к важной битве за Донбасс. В планах россиян добиться всего задуманного уже к Пасхе. При этом у россиян нет никаких шансов. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал глава украинской военной разведки Кирилл Буданов.

В разведке рассказали, что оккупанты хотят успеть к Пасхе

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

Глава ГУР отметил, что оккупанты очень сильно спешат, потому что время поджимает, а им не удается продвинуться вперед. Российским войскам поставлена задача добиться хотя бы какого-то тактического преимущества. Российская армия хочет добиться хотя бы какого-то тактического достижения. Это даст возможность показать, что Россия достигает своих планов по проведению "спецоперации" в Украине. Российские войска все делают очень спешно, потому что им нудно показать результат к Пасхе.

Кирилл Буданов считает, что спешка россиян не спасет и они к Пасхе не успеют продемонстрировать позитивный результат. Украина точно выстоит.

При этом в ГУР допустили, что Россия может в Украине во время своего наступления добить временных тактических побед. В первую очередь, речь идет о тех населенных пунктах, которые сегодня могут быть оккупированными, а уже завтра Украина может возобновить свой контроль. 

Буданов подчеркнул, россиян не останавливает приближение самого главного христианского праздника. Наоборот, это их подталкивает совершить еще больше кровавые преступления.

Читайте также на портале "Комментарии" — эксперты в эксклюзивном интервью нашему изданию рассказали, пойдет ли Россия на объявление войны Украине – что ждать ближайшие дни.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!