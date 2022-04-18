В разведке рассказали, что оккупанты хотят успеть к Пасхе

Российская армия предпринимает все усилия, чтобы подготовиться к важной битве за Донбасс. В планах россиян добиться всего задуманного уже к Пасхе. При этом у россиян нет никаких шансов. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал глава украинской военной разведки Кирилл Буданов.

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

Глава ГУР отметил, что оккупанты очень сильно спешат, потому что время поджимает, а им не удается продвинуться вперед. Российским войскам поставлена задача добиться хотя бы какого-то тактического преимущества. Российская армия хочет добиться хотя бы какого-то тактического достижения. Это даст возможность показать, что Россия достигает своих планов по проведению "спецоперации" в Украине. Российские войска все делают очень спешно, потому что им нудно показать результат к Пасхе.

Кирилл Буданов считает, что спешка россиян не спасет и они к Пасхе не успеют продемонстрировать позитивный результат. Украина точно выстоит.

При этом в ГУР допустили, что Россия может в Украине во время своего наступления добить временных тактических побед. В первую очередь, речь идет о тех населенных пунктах, которые сегодня могут быть оккупированными, а уже завтра Украина может возобновить свой контроль.

Буданов подчеркнул, россиян не останавливает приближение самого главного христианского праздника. Наоборот, это их подталкивает совершить еще больше кровавые преступления.

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