Эскалация усиливается: пойдет ли Россия на объявление войны Украине – что ждать ближайшие дни

Ситуация на Донбассе обостряется, Россия гонит туда всё больше сил и средств, а вся Украине переживает массированные ракетные обстрелы. Всё чаще звучат заявления, что Россия может открыто объявить войну Украине (сейчас она называет свое вторжение "специальной военной операцией") с целью нанесения еще больших ударов по нашей стране. Не исключается даже применение тактического ядерного вооружения, что обсуждается на некоторых российских ток-шоу. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", чего ожидать от страны-агрессора в ближайшее время – и насколько велик риск ядерной атаки.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Чем больше Путин будет угрожать ядерным оружием – тем быстрее будет крах России

Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж отмечает, что, потерпев поражение в первой фазе открытого вторжения, Путин чуть отступил. Но можно не сомневаться, что он будет пытаться взять реванш, сконцентрировав определенные силы, те резервы, которые подтянул, те бригады, которые потерпели поражение, но теперь объединены, – на юго-восточном направлении.

"Кремль постарается показать россиянам, что "всё идет по плану", что агрессор имеет в Украине некий "успех". При этом выдвигать новые пакеты предложений по мирному процессу. С учетом новых позиций, которые определит вторая фаза столкновения. Позиции эти, думаю, определяться в ближайшие недели. И этот формат дает некие перспективы мира на определенных условиях. Мы, конечно, надеемся, что превалировать в этих договоренностях будут интересны Украины. Но при этом надо понимать, что режим Путина не рухнет в одночасье даже, если мы сумеем победить в условной "битве за Донбасс". И что переговорный процесс, в любом случае, будет крайне сложным, предусматривающим обоюдные уступки", – поясняет генерал.

Но есть, по его словам, еще один сценарий – победа более радикальных силовиков в окружении Путина. Людей, которым уже нечего терять.

"Это и тот же брошенный в Украину генерал Дворников, и другие, заточенные на военные преступления, на геноцид, на репрессии. Отточившие эти навыки в Чечне, Сирии. И крайне опасно, если эти радикалы подтолкнут Путина к еще более страшным решениям в стиле – обрушить на Украину все, имеющиеся у России, виды вооружений. Вплоть до тактического ядерного. Думаю, что ядерное оружие РФ применить решится вряд ли. Такого вида вооружение отслеживается всем миром, всеми ядерными государствами. И те же российские военные высшего звена – не самоубийцы, чтобы идти на такой шаг. Но и абсолютно отметать такой вариант нельзя, – считает Николай Маломуж. – Под предлогом того, что терять уже нечего, Путина могут подталкивать к подобным решениям. Которые точно станут концом для самой России. В случае подобной угрозы ядерные государства, уверен, будут действовать очень активно. Возможно, даже превентивно. Задействовав все современнейшие средства отслеживания (включая космические) и подавления. И чем больше Путин будет угрожать ядерным оружием – тем быстрее будет крах России. Считаю, что в Кремле это понимают. И не решаться воплотить ядерные угрозы в жизнь".

Можно ожидать усиление обстрелов Киева и заход российских диверсионных групп со стороны Беларуси

Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской военно-гражданской администрации (2015-2016 годы), руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука рассуждает так:

"Официально объявить войну – от этого ни холодного, ни жарко. У нас зачастую политики дискутируют по этому поводу, абсолютно не понимая, что ситуация в мире давно ушла от 40-х годов прошлого века. Войны ведутся без всяких официальных объявлений".

Что касается дальнейшее развития ситуации, экс-губернатор поддерживает точку зрения не политиков, а военных экспертов, в первую очередь наших союзников, которые говорят, что сейчас идет перегруппировка российской армии.

"Они готовятся к очередному наступлению на юго-востоке. И первые признаки всего этого мы уже наблюдаем. Второй день идет повышение интенсификации ракетных и артиллерийских обстрелов. Как правило, такие действия предвещаю атаки сухопутными подразделениями, продвижение танковых колонн. Думаю, в районе недели мы можем стать свидетелями такого рода развития событий, – предупреждает Георгий Тука. – Я говорил на днях с профессиональными военными. Они понимают все риски. В том числе, что примерно на этот же период могут прийтись усиление обстрелов Киева и заход российских диверсионных групп со стороны Беларуси. Всё это – чтобы отвлекать ВСУ на защиту, в том числе столицы, сковывая их маневренность. Не давая возможности направить больше помощи на юго-восток".

Наши военнослужащие, подчеркивает эксперт, всё это прекрасно понимают. Понимают уровень опасности, который продолжает сохраняться, в том числе для Киева, с северного направления.

"А потому я абсолютно не приветствую массовое возвращение жителей столицы, ранее выехавших оттуда, – говорит Георгий Тука. – Я отдаю себе отчет в том, какую угрозу эти вернувшиеся люди, решившие, что "война закончилась" (по крайне мере, для Киева), будут составлять для защитников Киева, когда при усилении обстрелов ломануться покидать город. Инфраструктура разрушена, большое количество мостовых переходов разрушены. И очередная огромная волна выезжающих может создать коллапс в северно-западной зоне вокруг города. Я понимаю эмоциональное желание поскорее вернуться домой. Но смотрю на всё это с большой долей скепсиса".

Не стоит надеяться, что Путина кто-то там, в РФ, остановит

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса уверен, что России незачем объявлять войну Украине. Ведь война и так идёт.

"Ядерный удар возможен только в том случае, если Россия поймет, что другого пути избежать унизительного разгромного поражения не будет. Пока что такого не наблюдается", – отмечает эксперт.

Он призывает не надеяться, что Путина кто-то там, в РФ, остановит.

"Для этого нужен полноценный раскол элит. У нас крайне мало информации о том, что происходит внутри Кремля. Но на данный момент видимых индикаторов раскола нет", – считает эксперт.

Что касается недостаточной военной помощи Украине и санкционного давления на Россию со стороны Запада, тот это происходит по двум причинам, считает Илия Куса.

"Первая — не все страны Запада могут в одночасье отказаться от российских нефти и газа, не рискуя свалиться в социально-экономический коллапс. Введут эмбарго те, кто могут себе это позволить, – поясняет эксперт. – Вторая — у них не так много инструментов принуждения РФ к миру. Они ограничены в своих действиях. А воевать с Россией никто не имеет никакого желания. И даже это не факт, что помогло бы остановить войну, особенно учитывая ядерный фактор".

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