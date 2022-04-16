Война в Украине: почему Запад не спешит поставлять оружие Украине – в нем ли только проблема

Война, которую Россия развязала против Украины, завершится быстрее, когда наше государство получит более мощную поддержку от стран-партнеров, особенно речь идет о санкциях и оружии. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в своем новом видеообращении. Почему с получением помощи возникали и возникают проблемы? Неужели Запад не понимает, что стреляет себе в ногу, затягивая эту войну? Или логично, что Украине не дают более мощного вооружения? Издание "Комментарии" с экспертами разбиралось в ситуации.

Оружие для Украины. Фото: из открытых источников

Запад передает вооружение с учетом потенциальной возможности и, главное, способности украинской армии выиграть эту битву

Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина подчеркивает, что проблемы с получением военной помощи возникали и возникают по разным причинам.

Причина первая – неправильные прогнозы в отношении развития военных событий в Украине.

"В начале войны страны Запада скептически относились к способности ВСУ и украинской власти эффективно отразить нападение российских войск. Поэтому принятие решений по дополнительным поставкам в Украину оружия затягивалось. По прошествии времени ожесточенное сопротивление украинской армии и украинского народа вызвало нескрываемое удивление и восхищение во всем цивилизованном мире. Прогнозы были "подкорректированы" с учетом потенциальной возможности и, главное, способности украинской армии выиграть эту битву", – поясняет политолог.

Причина вторая – логика войны.

"Война развивается в определенной последовательности. Страны Запада понимают, что резкое увеличение поставок вооружения даст возможность невероятно мотивированной украинской армии нанести сокрушительное поражение врагу, которое станет позором и унижением для РФ. А это может привести к непредсказуемым последствиям вплоть до масштабной ядерной войны, – отмечает Анна Малкина. – Поэтому Запад помогает дозировано, рассчитывая, что силы и ресурсы России иссякнут под натиском экономических санкций, военных потерь на поле боя и приведут к смене режима, так сказать, естественным путём. К сожалению, нам от этого не легче, но логика в целом понятна".

Причина третья – ограниченные ресурсы стран-доноров.

"В странах Евросоюза не такие большие запасы вооружения. В условиях постоянных угроз со стороны РФ "закончить всё в Украине – и двинуться дальше" европейцы очень вдумчиво рассматривают вопрос, что можно отправить в помощь украинской армии, а что нужно оставить себе", – аргументирует эксперт.

Причина четвёртая – юридическое оформление поставок.

"С юридической точки зрения нельзя вот так взять, погрузить вооружение – и отправить в другую страну. Необходимо пройти процесс заключения договоров, контрактов, согласования на разных уровнях, подготовить технику, выстроить логистику. Всё это занимает определенное время", – констатирует Анна Малкина.

Нужно активнее продвигать дипломатические инициативы для скорейшего прекращения этой войны

Заместитель директора Украинского института политики, политический эксперт Кирилл Молчанов рассуждает так:

"В этих заявлениях президента, конечно, есть рациональное звено. Мы видим, что военное усиление Украины с помощью Запада сорвало российских блицкриг под тем же Киевом. Заставило оккупантов вообще отступить на севере. Не позволило агрессору осуществить быстрого продвижения на востоке. Россия явно не ожидала, что у украинской армии появится такое количество "Стингеров", "Джавелинов". Сейчас к нам идет бронетехника, более серьезные комплексы ПЗРК. Так что в этом ключе слова Зеленского понятны".

Но есть и обратная сторона медали, подчеркивает эксперт.

"Чем больше на нашей территории будет современного тяжелого оружия, тем война будет более кровопролитной. Ведь на каждое поступление в Украину более мощного оружия, Россия стягивает сюда более мощное свое. Подтягивает еще большие силы. А так как война идет на нашей территории, соответственно – разрушаются от применения еще больших видов вооружения именно украинские города, наша инфраструктура, гибнут наши мирные граждане", – отмечает Кирилл Молчанов.

Поэтому, продолжает он, вряд ли следует делать ставку исключительно на военную победу – на поле боя. Нужно активнее продвигать дипломатические инициативы для скорейшего прекращения этой войны, уверен эксперт.

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