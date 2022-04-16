Россия потеряна теперь не только для Украины, но и для всего мира: почему раскол на века

Президент Украины Владимир Зеленский в своем очередном видеообращении отметил, что Россию после всего, что она натворила и творит в Украине, больше никогда не будет воспринимать украинский народ и весь мир. И что Россия навсегда проиграла Украину. Эксперты проанализировали эти заявления для издания "Комментарии".

Война в Украине. Фото: Минобороны Украины

РФ открытым вторжением и зверствами разрушила хоть какие-то возможности для нормальных отношений с украинским народом

Профессор социологии Павел Федорченко-Кутуев рассуждает так:

"Президент абсолютно правильно указал на важную черту украинского мировоззрения, которая закалилась за время героической борьбы нашего народа за свою независимость против российской навалы. А именно – что украинцы с презрением относятся к жестокости. При этом считая, что жестокость должна быть наказана".

По словам социолога, до того, как началась эта масштабная фаза войны России против Украины (ничем не спровоцированная), даже несмотря на события, происходящие с 2014 года (незаконная аннексия Крыма, оккупация части Донбасса), несмотря на события более давние – всё равно до 24 февраля 2022 года мы могли пытаться вести разговоры о каком-то диалоге и достижении взаимопонимания с руководством РФ и его подданными.

"Именно подданными, потому что россияне демонстрируют, что являются послушными, безропотными подданными, которые как отара следуют за тем, кто их погоняет. Они точно не являются свободными, автономными, смелыми, трезвомыслящими, ответственными гражданами. В отличие от украинцев, героически защищающих свою свободу, свои семьи, свою землю, свои взгляды, свою страну", – подчеркивает Павел Федорченко-Кутуев.

Соответственно, продолжает он, Украина уже добыла за эти более 50 дней героической борьбы очень многого в глазах мира. Преимущественно – западного мира, на который мы ориентируемся. Ну, а РФ окончательно разрушила остатки своей репутации в глазах демократического мира.

"Безусловно, есть и репрессивные режимы, которые поддерживают Россию, которые сами играют на противоречиях и используют безумных агрессоров, таких как РФ, чтобы расшатать мироустройство в своих интересах. Думаю, понятно, о каких государствах идет речь. Особо показатель в этом смысле Китай, – поясняет социолог. – При этом, мы видим, что государства, на которые ориентируется Украина, которые являются лидерами демократии, по части прав человека, разнообразных свобод (то, за что отчаянно сейчас сражается наша нация), мир, который не совсем верно называть Западным, потому что к нему присоединились та же Япония, та же Австралия – этот мир на нашей стороне. И мы выступаем от его имени. И мы защищаем его ценности".

Эксперт уверен, что РФ открытым вторжением и зверствами, которые творила и творит на украинской территории, разрушила хоть какие-то возможности для нормальных отношений с украинским народом.

"Некоторые приводят как пример примирения Германию и Францию, которые после Второй мировой войны, где были врагами, сумели со временем стать союзниками, сотрудничая по множеству направлений. Но не будем забывать, что Германия после поражения в той войне были оккупирована, денацифизирована, демилитаризирована. Если Россия пройдет этот путь, в том числе долгий путь покаяния, работы над своими ошибками, если ее народ принесет извинения украинскому, который не одно столетие страдал от российской агрессии, – возможно, удастся возобновить некий уровень отношений. Но, во-первых, на это нужно время. А, во-вторых, пока об этом говорить не приходится. Россия продолжает агрессию, даже упивается ей", – акцентирует социолог.

Так что в обозримом будущем, по его мнению, нас ждет скорее модель взаимоотношений Индия-Пакистан. Ну, а направление движения Украины – "Геть від Москви!", в сторону Западного мира – лишь еще более укрепилось на фоне российской агрессии. И стало неотвратимым, резюмирует Павел Федорченко-Кутуев.

Россия столкнулась с серьезными военными провалами, которые осознаёт руководство РФ

Глава Центра политических студий "Доктрина", политический консультант Ярослав Божко подчеркивает, что РФ перешла к неконвенциональной войне для деморализации населения Украины. Отсюда инциденты с массовыми убийствами украинцев, ударами по гражданской инфраструктуре и т.д. Учитывая это, о каком-либо примирении народов в обозримом будущем говорить не приходится.

"Сейчас в российском медиапространстве власти сознательно сильно снизили градус оценки ситуации из операции по "демилитаризации Украины" к "операции по защите Донбасса". Это говорит о серьезных военных провалах, которые осознаёт руководство РФ. Но автоматический выход из войны для Кремля выглядит позорным. А потому война будет продолжаться, пока у России есть достаточное количество вооружений и живой силы. И любую передышку, если она вдруг появится, руководство РФ будет использовать исключительно как время для изменения статус-кво и подготовки к новому удару", – прогнозирует Ярослав Божко.

По его мнению, вопрос сосуществования украинцев и россиян после войны во многом зависит от РФ и политических последствий этой войны для нее: будет ли это кризис во власти, изменение повестки или же революция и возможный распад федерации.

"В каждом из этих случаев Украина ещё долго не будет даже приблизительно идти к восстановлению хотя бы части отношений с РФ, – уверен эксперт. – Настолько сильно негативно восприятие России в нашем обществе. Во всех смыслах – это фактор, растянутый на десятилетия".

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