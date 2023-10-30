В МИД прокомментировали отсутствие Китая на встрече на Мальте

Китай так и не направил своего представителя на встречу советников по нацбезопасности и внешней политике, состоявшейся на Мальте, но Украина стремится провести Глобальный саммит мира мировых лидеров в этом году. Как передает портал "Комментарии", об этом агентству "Reuters" рассказал в замминистра иностранных дел Николай Точицкий.

Мирные переговоры в Мальте. Фото из открытых источников

Замминистра подтвердил, что Китай не присутствовал на встрече на Мальте, несмотря на усилия украинских длипломатов, направленные на то, чтобы Пекин направил своего представителя.

"Причины мне не известны, насколько я помню, в Джидде представитель Китая Ли Хуэй сказал, что планирует присутствовать", – сказал Николай Точицкий.

Дипломат подтвердил, что Киев придерживается политики открытых дверей для Китая или любой другой страны для участия в будущих саммитах. Украина все еще надеется провести мирный саммит до конца этого года.

"Эта цель остается необходимой и возможной ... было продемонстрировано, что есть заинтересованность в этом", – отметил Николай Точицкий вскоре после завершения встреч советников на Мальте.

Читайте также на портале "Комментарии" — на Мальте в течение двух дней, 28 и 29 октября, проходил саммит по украинской формуле мира. После субботних консультаций, прошли и воскресные. По словам президента Владимира Зеленского, в мероприятии приняли участие советники глав государств и диппредставители из 66 стран. Впервые участие в такой встрече (ранее были в Дании и Саудовской Аравии) приняла Армения – пока еще союзник РФ по ОДКБ. Какие выводы можно сделать на данный момент? Какова вероятность выйти на некие переговоры до конца года? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

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