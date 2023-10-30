logo

BTC/USD

34369.25

ETH/USD

1814.00

LTC/USD

68.71

USD/UAH

37.70

EUR/UAH

40.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события В МИД прокомментировали отсутствие Китая на встрече на Мальте
commentss НОВОСТИ Все новости

В МИД прокомментировали отсутствие Китая на встрече на Мальте

Киев все еще стремится провести мирный саммит до конца этого года

сегодня, 09:05
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Китай так и не направил своего представителя на встречу советников по нацбезопасности и внешней политике, состоявшейся на Мальте, но Украина стремится провести Глобальный саммит мира мировых лидеров в этом году. Как передает портал "Комментарии", об этом агентству "Reuters" рассказал в замминистра иностранных дел Николай Точицкий.

В МИД прокомментировали отсутствие Китая на встрече на Мальте

Мирные переговоры в Мальте. Фото из открытых источников

Замминистра подтвердил, что Китай не присутствовал на встрече на Мальте, несмотря на усилия украинских длипломатов, направленные на то, чтобы Пекин направил своего представителя.


"Причины мне не известны, насколько я помню, в Джидде представитель Китая Ли Хуэй сказал, что планирует присутствовать", – сказал Николай Точицкий.

Дипломат подтвердил, что Киев придерживается политики открытых дверей для Китая или любой другой страны для участия в будущих саммитах. Украина все еще надеется провести мирный саммит до конца этого года.

"Эта цель остается необходимой и возможной ... было продемонстрировано, что есть заинтересованность в этом", – отметил Николай Точицкий вскоре после завершения встреч советников на Мальте.

Читайте также на портале "Комментарии" — на Мальте в течение двух дней, 28 и 29 октября, проходил саммит по украинской формуле мира. После субботних консультаций, прошли и воскресные. По словам президента Владимира Зеленского, в мероприятии приняли участие советники глав государств и диппредставители из 66 стран. Впервые участие в такой встрече (ранее были в Дании и Саудовской Аравии) приняла Армения – пока еще союзник РФ по ОДКБ. Какие выводы можно сделать на данный момент? Какова вероятность выйти на некие переговоры до конца года? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – есть ли подвижки по "формуле мира": у Зеленского дали ответ.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!