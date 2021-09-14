В любимом курорте украинцев за туристами установят круглосуточную слежку

Во избежание толп туристов в итальянской Венеции установят за путешественниками круглосуточную слежку. Об этом пишет Reuters. На улицах Венеции планируют разместить 468 камер видеонаблюдения и оптических датчиков, а также внедрят систему отслеживания мобильных телефонов, чтобы отличать жителей города от туристов.

Венеция станет следить за перемещениями туристов, фото с открытых источников

Техника определит, откуда приезжают туристы и куда они направляются, — каждые 15 минут власти будут получать актуальные данные в режиме реального времени, например, насколько многолюден город, сколько гондол идет по Гранд-каналу, скорость лодок и уровень воды в каналах.



Кроме того, местные власти хотят заставить туристов заранее бронировать посещение города. Так, с путешественников, приезжающих в Венецию на один день, будет взиматься налог от трех до десяти евро (от 260 до 860 рублей) за въезд, в зависимости от времени года.

Мэр Венеции Луиджи Бругнаро заявил, что его цель — сделать туристический поток более устойчивым. Глава города также отметил, что собранные данные будут анонимными. Тем не менее, по его словам, такие меры нужны еще и для того, чтобы контролировать поведение путешественников на улицах.



Отмечается, что план Бругнаро является предметом горячих споров. Существует мнение, что такие меры отпугнут менее обеспеченных туристов и превратят город в тематический парк. Однако другие итальянцы, наоборот, поддерживают идею мэра.

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