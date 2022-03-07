В Луцке разработали катапульту для метания коктейлей Молотова (ВИДЕО)

Украинцы объединились, чтобы совместными усилиями выгнать врага с родных земель. И их изобретательности нет предела. Жители Луцка сделали катапульту для метания коктейлей Молотова, чтобы уничтожать технику противника. Об этом на своей странице сообщил Павел Цапюк.

В Луцке придумали, как далеко метать коктейли Молотова (фото из открытых источников)

Добровольцы из территориальной обороны Луцка готовятся к встрече с российскими захватчиками. Граждане создали устройство, с помощью которого можно далеко метать коктейли Молотова и назвали такую катапульту "ДжаВолина". Это своеобразная аллюзия на Джавелин — ракетный комплекс, который предназначен для обезвреживания вражеской авиации.

""ДжаВолына". Когда не спится. Она работает", – написал он, опубликовав видео, на котором показал устройство в действии.

Напомним, что жителей городов призывают останавливать противника любым способом, в частности с помощью "коктейля Молотова". Он действует как воспламенительное средство, способное уничтожить технику. Но нужно знать, куда целиться, чтобы быстро остановить грузовики, бронемашины и БТР. Минобороны показало уязвимые места вражеской техники.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинцы переживают очень тяжелые времена, из-за вторжения России на наши территории, многим приходится скрываться от интенсивных обстрелов. На Telegram-канале Центра противодействия дезинформации рассказали, как вести себяв критических ситуациях.

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