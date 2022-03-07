В Луцке разработали катапульту для метания коктейлей Молотова (ВИДЕО)

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Светлана Шкурупий
Украинцы
объединились, чтобы совместными усилиями выгнать врага с родных земель. И их изобретательности
нет предела. Жители Луцка сделали катапульту для метания коктейлей Молотова,
чтобы уничтожать технику противника. Об этом на своей странице сообщил Павел
Цапюк.
В Луцке придумали, как далеко метать коктейли Молотова (фото из открытых источников)
Добровольцы
из территориальной обороны Луцка готовятся к встрече с российскими
захватчиками. Граждане создали устройство, с помощью которого можно далеко метать
коктейли Молотова и назвали такую катапульту "ДжаВолина". Это
своеобразная аллюзия на Джавелин — ракетный комплекс, который предназначен для
обезвреживания вражеской авиации.
""ДжаВолына". Когда не спится. Она работает", – написал он, опубликовав видео, на котором показал устройство в действии.
Напомним,
что жителей городов призывают останавливать противника любым способом, в
частности с помощью "коктейля Молотова". Он действует как
воспламенительное средство, способное уничтожить технику. Но нужно знать, куда
целиться, чтобы быстро остановить грузовики, бронемашины и БТР. Минобороны
показало уязвимые места вражеской техники.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что
украинцы переживают очень тяжелые времена, из-за вторжения России на наши
территории, многим приходится скрываться от интенсивных обстрелов. На
Telegram-канале Центра противодействия дезинформации рассказали, как вести себяв критических ситуациях.
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также, что жители временно оккупированных Херсона и Мелитополя демонстрируют
свое мужество и выходят на митинги, показывая российским военнослужащим, что нехотят их "освобождения" и требуют покинуть их города.
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