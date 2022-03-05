Не боятся выстрелов: жители Херсона и Мелитополя выгоняют оккупантов (ВИДЕО)

Жители временно оккупированных Херсона и Мелитополя демонстрируют свое мужество и выходят на митинги, показывая российским военнослужащим, что не хотят их "освобождения" и требуют покинуть их города.

Жители Херсона и Мелитополя выгоняют солдат РФ / Фото: Суспільне Херсон

На странице "Суспільне. Херсон" появились фотографии, на котором видно, что десятки жителей Херсона вышли на мирную акцию, чтобы показать военным РФ, что Херсон — это Украина. Горожане собрались на центральной площади города.

Генштаб ЗСУ опубликовал на своей странице в Facebook видео, где видно, как люди держат украинские флаги и не бояться противостоять противнику.

"Несокрушимая Крепость Херсон демонстрирует всему миру: "Херсон — это Украина"! Навсегда!", — говорится в сообщении.

Жители захваченного Мелитополя (Запорожская область) также не стояли в стороне и вышли на акцию протеста против российских военных с сине-желтыми флагами. На видео, опубликованном на Telegram-канале "Униан", видно, как местные вышли навстречу противнику и пытались прогнать их с местности. Горожан не остановили даже предупреждающие выстрели в воздух.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко отметил что мужество жителей оккупированных городов, вероятно, войдет в мировую историю.

Напомним, что в городе Херсон захватчики заняли офис ТРК "Суспільне мовлення: Херсон". Глава облгосадминистрации Геннадий Лагута отметил, что получил информацию, что рашисты через каналы связи намерены распространять дезинформацию о якобы капитуляции и подписанном мирном договоре с Россией.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что войска РФ отказались одобрить"зеленый коридор" в Херсонской области.

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