Не боятся выстрелов: жители Херсона и Мелитополя выгоняют оккупантов (ВИДЕО)

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Светлана Шкурупий
Жители
временно оккупированных Херсона и Мелитополя демонстрируют свое мужество и
выходят на митинги, показывая российским военнослужащим, что не хотят их
"освобождения" и требуют покинуть их города.
Жители Херсона и Мелитополя выгоняют солдат РФ / Фото: Суспільне Херсон
На
странице "Суспільне. Херсон" появились фотографии, на котором
видно, что десятки жителей Херсона вышли на мирную акцию, чтобы показать
военным РФ, что Херсон — это Украина. Горожане собрались на центральной площади
города.
Генштаб
ЗСУ опубликовал на своей странице в Facebook видео, где видно, как люди держат
украинские флаги и не бояться противостоять противнику.
"Несокрушимая Крепость Херсон демонстрирует всему миру: "Херсон — это Украина"! Навсегда!", — говорится в сообщении.
Жители захваченного Мелитополя (Запорожская область) также не стояли в стороне и вышли на акцию протеста против российских военных с сине-желтыми флагами. На видео, опубликованном на Telegram-канале "Униан", видно, как местные вышли навстречу противнику и пытались прогнать их с местности. Горожан не остановили даже предупреждающие выстрели в воздух.
Советник
министра внутренних дел Антон Геращенко отметил что мужество жителей оккупированных
городов, вероятно, войдет в мировую историю.
Напомним,
что в городе Херсон захватчики заняли офис ТРК "Суспільне мовлення:
Херсон". Глава облгосадминистрации Геннадий Лагута отметил, что получил
информацию, что рашисты через каналы связи намерены распространять
дезинформацию о якобы капитуляции и подписанном мирном договоре с Россией.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что войска РФ отказались одобрить"зеленый коридор" в Херсонской области.
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