В Литве обнаружили российское устройство для сбора разведданных: детали

Военно-морские силы ВС Литвы сообщили о найденном российском гидроакустическом гидролокаторе, который используется для сбора разведывательных данных. Это уже не первый раз литовские специалисты находят российские устройства сбора данных на своей территории.



Российский гидроакустический гидролокатор. Фото из открытых источников

3 февраля Военно-морские силы Литвы получили сообщение от гражданского человека об обнаружении неизвестного объекта с надписями на русском языке на Куршской косе.

По прибытии литовских специалистов из МВД на место и обследование объекта, они установили, что устройством оказался гидроакустическим гидролокатором российского образца, который применяют для сбора разведданных.

"Используется для сбора разведывательной информации, обнаружения подлодок и определения их положения — с помощью гидроакустических датчиков гидроакустический аппарат фиксирует движение и прохождение крупных подводных объектов (подлодок), расположенных возле него", — сообщили литовские специалисты.

Напомним, что это не в первый раз Литва обнаружила российское устройство для сбора разведывательных данных. В 2021 году у берегов Литвы в Балтийском море обнаружили российские гидроакустические сонары. Именно в Балтийском море НАТО периодически проводит свои учения, последнее из которых в этом регионе произошло в сентябре прошлого года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Норвегия призвала граждан держаться как можно дальше от российского "кита-шпиона", плавающего у берегов страны.

Также "Комментарии" писали, что россияне используют для обороны Севастополя военных дельфинов.