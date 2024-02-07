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В Литве обнаружили российское устройство для сбора разведданных: детали

На побережье Литвы выбросило гидроакустический гидролокатор с российскими надписями, который способен собирать разведывательную информацию.

сегодня, 13:03
Автор:
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Slava Kot
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Военно-морские силы ВС Литвы сообщили о найденном российском гидроакустическом гидролокаторе, который используется для сбора разведывательных данных. Это уже не первый раз литовские специалисты находят российские устройства сбора данных на своей территории.

В Литве обнаружили российское устройство для сбора разведданных: детали

Российский гидроакустический гидролокатор. Фото из открытых источников

3 февраля Военно-морские силы Литвы получили сообщение от гражданского человека об обнаружении неизвестного объекта с надписями на русском языке на Куршской косе. 

По прибытии литовских специалистов из МВД на место и обследование объекта, они установили, что устройством оказался гидроакустическим гидролокатором российского образца, который применяют для сбора разведданных.

"Используется для сбора разведывательной информации, обнаружения подлодок и определения их положения — с помощью гидроакустических датчиков гидроакустический аппарат фиксирует движение и прохождение крупных подводных объектов (подлодок), расположенных возле него", — сообщили литовские специалисты.

Напомним, что это не в первый раз Литва обнаружила российское устройство для сбора разведывательных данных. В 2021 году у берегов Литвы в Балтийском море обнаружили российские гидроакустические сонары. Именно в Балтийском море НАТО периодически проводит свои учения, последнее из которых в этом регионе произошло в сентябре прошлого года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Норвегия призвала граждан держаться как можно дальше от российского "кита-шпиона", плавающего у берегов страны.

Также "Комментарии" писали, что россияне используют для обороны Севастополя военных дельфинов.



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