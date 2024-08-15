В квартире Ирины Фарион нашли записку: новые подробности

После убийства Ирины Фарион в конце июля, следователи обнаружили в её квартире нечто неожиданное. Подробности раскрыла дочь Фарион, София Семчишин, в интервью ТСН.

Следствие находит личные записи Ирины Фарион после её трагической смерти

Квартира Ирины Фарион оказалась настоящей библиотекой, где, по словам Софии, было "миллионы книг и больше ничего". Эта атмосфера создавала ощущение уюта и духовного уединения, куда, по словам дочери, Ирина редко кого-то пускала. Кроме книг, следователи обратили внимание на обилие меда в доме. Как отметила София, её мать обожала пить кофе с медом, и этот запас был её личным ритуалом.

Самой важной находкой в квартире стала записка, оставленная Ириной Фарион. В ней она изложила планы на выпуск своей авторской программы "Ген украинцев". Особенно её интересовал будущий выпуск, посвященный повстанческому генералу Ивану Трейко, который должен был выйти в сентябре.





"Я уверена, она не чувствовала, что произойдет", – отметила София Семчишин.

Читайте также на портале “Комментарии” — Убийство известного украинского языковеда Ирины Фарион остается одним из самых громких и обсуждаемых событий последнего времени. Версии того, что стало причиной этого трагического инцидента, отличаются — от личной неприязни к политическим мотивам. Но больше всего обсуждений вызвало заявление дочери погибшей, Софии Семчишин, впервые публично озвучившей свое видение произошедшего.

Кроме того, “Комментарии” писали, что суд дал разрешение на просмотр телефонных записей по делу убийства известного языковеда Ирины Фарион. Соответствующее решение 8 августа принял следователь судья Галицкого райсуда Львова, открыв путь для анализа телефонных данных Вячеслава Зинченко, подозреваемого в этом резонансном преступлении.

