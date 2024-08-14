Дочь Ирины Фарион назвала вероятные причины убийства матери

Убийство известного украинского языковеда Ирины Фарион остается одним из самых громких и обсуждаемых событий последнего времени. Версии того, что стало причиной этого трагического инцидента, отличаются — от личной неприязни к политическим мотивам. Но больше всего обсуждений вызвало заявление дочери погибшей, Софии Семчишин, впервые публично озвучившей свое видение произошедшего.

Не из-за Кремля и не из-за позиции: дочь Фарион назвала свою версию убийства

В своем интервью для ТСН София Семчишин рассказала, что в настоящее время существует несколько версий убийства ее матери. Некоторые эксперты связывают это преступление с ее проукраинской позицией, другие с возможной причастностью Кремля. Однако, по мнению Софии, ключевой причиной трагедии является именно идейность Ирины Фарион.

"Очень классная цитата есть, где она говорит: "За 20-30 лет меня уже не будет, но мои идеи будут жить вечно". На самом деле ее убили за ее идею, ее ценности, за язык. За язык — это оружие. Чей это следует — покажет следствие. Мы все верим, что это дело должно довести до конца, потому что в этом войне все должны понимать, что безразличие человеческое, оно убивает чужих людей в течение двух недель, почему не прийти. , не вызвать полицию?" — сказала Софья.

Ирина Фарион, известная своими патриотическими взглядами и активной общественной позицией, неоднократно отмечала важность сохранения украинского языка и культуры. Ее деятельность вызвала резонанс не только в Украине, но и за ее пределами. Однако такие убеждения, возможно, стали роковыми.

Следствие ведет активную работу по установлению всех обстоятельств преступления. Впрочем, общественность продолжает ждать ответов на вопросы, которые стали болезненными не только для семьи погибшей, но и всей страны. Была ли Ирина Фарион жертвой политических интриг или личной мести — этот вопрос остается открытым.

Читайте на портале "Комментарии" — София Семчишин, дочь известного языковеда Ирины Фарион, теперь находится под полицейской защитой. Это произошло после трагической смерти матери. Меры безопасности, организованные полицией Львовской области, направлены на обеспечение безопасности Софии из-за потенциальных угроз, связанных с делом ее матери. Об этом сообщает Укринформ.