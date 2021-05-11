В КНУ требуют официальной реакции на скандальное видео о "про*****ом" Крыме

Доцентка Киевского Национального Университета им. Тараса Шевченко Оксана Мацко инициировала обращение к постоянной комиссии по вопросам этики учебного заведения с призывом дать надлежащую оценку действиям авторки скандального видео про Басту и Крым. Об этом женщина написала на своей странице в Facebook.

Анастасия Константинова - фото из открытых источников

Для принятия комиссией к рассмотрению данного обращения Мацко начала сбор подписей, к которому, на данный момент, присоединилось уже более 100 человек из числа студентов и преподавательского состава университета.

"Уважаемый Вячеслав Михайлович (председатель этической комиссии КНУ — прим. ред.), Просим Вас и Постоянную комиссию под Вашим руководством предоставить надлежащую оценку действиям студентки А. А. Константиновой. А также разработать необходимую нормативно-правовую базу для Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, которая определяла бы ответственность сотрудников и студентов за нарушение морально-этических норм и гражданских обязанностей ", — говорится в обращении.

Также Оксана Мацко заявила, что досадный инцидент, который произошел из-за "никчемной студентки-заочницы" не должен порочить имя университета и его работников, которые трудятся на благо Украины и требует реакции.

Напомним, что 7 мая, в сети разгорелся скандал по поводу высказываний 20-летней студентки и дочери украинской судьи про аннексированный Россией полуостров. В своем Instagram она заявила, что Украина уже "прое***а" Крым и посоветовала всем несогласным быстрее "смириться, бл ** ь". Также будущую юристку глубоко возмутил тот факт, что из-за различных санкций в Украине не приезжают "нормальные артисты", очевидно, относя к этому списку различных российских звезд.

А уже 8 мая Константинова опубликовала в своем Instagram (который сейчас удален) видео с извинениями, где пожаловалась, что скучает по Крыму и назвала себя украинской патриоткой.



По информации общественного деятеля Михаила Жернакова, Анастасия является родственницей одной из одиозных киевских судей. Ее мать, судью Печерского районного суда Кристину Константинову связывают со скандальными обысками в евромайдановских активистов и другими сомнительными решениями, принятыми во время Революции Достоинства.

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