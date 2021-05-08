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И я - не я, и Баста не моя: дочь скандальной судьи принесла публичные извинения и назвала себя патриоткой

Студентка КНУ извинилась за свои "неправильные высказывания" перед гражданами Украины

сегодня, 10:06
Автор:

Данило Матюха

Дочь скандально известной украинской судьи Анастасия Константинова публично извинилась перед украинцами за свои высказывания про временно оккупированный Крым и свое отношения к российским артистам, которые незаконно посещали полуостров. Об этом стало известно из ее Instagram.

И я - не я, и Баста не моя: дочь скандальной судьи принесла публичные извинения и назвала себя патриоткой

20-летняя Анастасия извинилась перед украинцами - скріншот

Как оказалось студентка третьего курса КНУ им. Шевченко по специальности юриспруденция, действительно, является поклонницей российского рэпера Басты, но совсем не знала о его прокремлевских политических взглядах и не подозревала, что он поддерживал аннексию Крыма.

"Если он действительно поддерживал аннексию Крыма, то я этого не разделяю", — сказала Константинова.

Также она назвала свои предыдущие высказывания "неправильными", "грубыми" и попросила прощения у людей, которые защищали и продолжают отстаивать территориальную целостность Украины.

Кроме этого, девушка пожаловалась, что скучает по Крыму и назвала себя украинской патриоткой.

Напомним, что вчера, 7 мая, в сети разгорелся скандал по поводу высказываний 20-летней студентки и дочери украинской судьи про аннексированный Россией полуостров. В своем Instagram она заявила, что Украина уже "прое***а" Крым и посоветовала всем несогласным быстрее "смириться, бл ** ь". Также будущую юристку глубоко возмутил тот факт, что из-за различных санкций в Украине не приезжают "нормальные артисты", очевидно, относя к этому списку различных российских звезд.

По информации общественного деятеля Михаила Жернакова, Анастасия является родственницей одной из одиозных киевских судей. Ее мать, судью Печерского районного суда Кристину Константинову связывают со скандальными обысками в евромайдановских активистов и другими сомнительными решениями, принятыми во время Революции Достоинства.


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Источник: https://www.instagram.com/konstanta00/
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