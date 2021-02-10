В Киеве из-за непогоды закроют детские сады и школы: известны сроки

11 и 12 февраля в Киеве прекратят работу детские сады и школы. Причина — в ухудшении погодных условий. Соответствующее объявление опубликовала пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В Киеве на два дня закроют школы и детсады. Фото: Shangarey

На подобный шаг властям столицы пришлось пойти из-за прогнозируемого увеличения осадков в несколько следующих дней. Чиновники просят понимающе отнестись к закрытию дошкольных и средних учебных заведений. Более того — представителей бизнеса просят учесть родителям школьников возможное отсутствие на работе как труд в дистанционном режиме.

"Последние дни техника и коммунальщики работают на пределе возможностей, но непогода не отступает и, к сожалению, прогноз на ближайшие дни — неутешительный. Мы приняли оперативное решение, что позволит максимально разгрузить транспортные пути и минимизировать парковки вдоль дорог, чтобы дорожники могли беспрепятственно убирать снег", — сообщил и.о. первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Между тем учебный процесс для школьников продолжится в дистанционном режиме.

Стоит отметить, что по информации КГГА, общее количество педагогов и учащихся (плюс воспитанники детских садов) в столице приближается к 500 000 человек.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, по каким причинам коммунальные службы Киева не могут справиться с последствиями постоянных снегопадов. Как отметили представители "Киевавтодор", работникам банально не хватает времени и физических сил. Только снегоуборочная техника расчищает улицы, осадки здесь же покрывают поверхность дороги заново. За 15 часов снегопада коммунальщикам приходилось прочищать улицы по 4-5 раз.

Также на портале можно узнать, какие именно погодные условия ожидают украинский ближайшие дни. Спойлер — одеваться чаще все еще придется.

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