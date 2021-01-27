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В Киеве цена на проезд в метро может вырасти до 20 гривен

Расходы остались на прежнем уровне

сегодня, 11:00
Автор:

Гриниченко Дима

Стоимость проезда в киевском метрополитене может стремительно вырасти из-за последний кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Таким образом, проезд в столичной подземки может вырасти с 8 до 16-20 гривен. Такое заявление сделал глава ассоциации перевозчиков Киевской области Алексей Павленко, передает издание "Вести".

В Киеве цена на проезд в метро может вырасти до 20 гривен

Метро в Киеве. Фото: Delo

Он заявил о значительно снижении пассажиропотока в киевском метро, когда расходы на подземку остались на прежнем уровне. Местные власти столицы начнут рассматривать вопрос увеличения стоимости проезда с февраля 2021 года, а сама цена может вырасти с 8 до 20 гривен.

Павленко сказал, что у городской власти Киева имеется множество обязательство по кредитам, в том числе и Европейским банком реконструкции и развития, которые были взяты для закупки новых автобусов.

Он отметил, что власти готовы к подорожанию проезда, однако они ждут, когда первыми цены повысят "маршрутчики". 

По информации источников во власти Киева, вопрос тарифов держат на серьезном контроле, так как решение об их повышении является политическим. 

На данный момент обсуждается повышение стоимости проезда в метро до 16-20 гривен, однако, по словам Павленко, кроме мэра данную новость никто не озвучит.

Он сказал, что мэру Киева Виталию Кличко не выгодно сейчас принимать непопулярные решения в свете того, что сейчас активно говорят о возможности досрочных парламентских и даже президентских выборов.

После начала пандемии коронавируса в марте 2020 года в Украине был введен жесткий карантин с полной остановкой общественного транспорта и междугороднего сообщения. Киевский метрополитен также был закрыт на протяжении весеннего локдауна. 

Ранее "Комментарии" сообщали об обысках в "Киевводоканале".

Также смотрите, как могла бы выглядеть киевская подземка во времена СССР.




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Источник: https://vesti.ua/kiev/proezd-v-kievskom-metro-mozhet-podorozhat-do-20-griven-ekspert
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