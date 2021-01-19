Есть метро на Троещину: как бы могла выглядеть киевская подземка в СССР (ФОТО)

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Любовь Блажко
В Сети опубликовали снимки, которые демонстрируют, как бы выглядел метрополитен в СССР. Глядя на схемы, можно увидеть, где именно собирались открывать новые станции метро. Но самое удивительное, что уже тогда планировали построить метро на Троещину, которого нет до сих пор. Об этом пишет Олег Тоцкий в Live Journal.
Метро. Фото: unsplash
В 1980 году была создана предварительная схема развития метро в XI-XIV пятилетках. Там есть Подольско-Воскресенская линия, которую планировали построить через "Красную площадь" ("Контрактовую площадь"). Но затем авторы решили, что лучше провести эту линию через станцию "Тараса Шевченко".
Сообщается, что так называемый "перспективный" участок – станции "Крамского" и "Проспект Палладина" ("Житомирская" и "Академгородок") – единственный, который был сдан практически в срок. А вот до "Беличей", как и до "Быковни" и Троещины (станция "Воскресенская") метрополитен не проложили до сих пор.
Через год была создана новая схема перспективной сети метро. Видим, что на ней Подольско-Воскресенская линия должна была заканчиваться на Лесном массиве. Станция "Ленинская" называлась тогда "Улица Ленина". Кроме того, на схеме видно, что на Троещине хотели сделать депо.
В 1984 году появилась была схема киевского метрополитена, тогда на ней было пять линий.
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