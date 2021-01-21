Обыски в Киевводоканале: СБУ назвала причину

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Елизавета Черных
Сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обысками в главный офис "Киевводоканала" Об этом сообщила компания в социальной сети Facebook.
Обыски СБУ в Киевводоканале - фото из открытых источников
Согласно информации в издании РБК, которое ссылается на Главное управление Службы безопасности, правоохранители проводят следственные действия по факту взяточничества.
На официальном сайте Службы безопасности также появилась информация о том, что сотрудники СБУ разоблачили на взятке заместителя начальника одного из департаментов Киевводоканала. По данным следствия, он запросил свыше 38 тысяч долларов от представителя коммерческой структуры. Правоохранители задокументировали получение чиновником аванса в размере 9,1 тысячи долларов.
Ранее "Комментарии" сообщали, что сотрудники Службы безопасности Украины раскрыли деятельность конвертационного центра, оборот которого составлял 20 миллиардов гривен в год. Так, оперативные работники смогли установить, что основателями "конверта" были двое бизнесменов из Львова. Дельцы владели более 70 фирмами на территории различных областей Украины.
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