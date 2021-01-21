Обыски в Киевводоканале: СБУ назвала причину

Сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обысками в главный офис "Киевводоканала" Об этом сообщила компания в социальной сети Facebook.

Обыски СБУ в Киевводоканале - фото из открытых источников

"В главном офисе "Киевводоканала" происходят следственные действия, которые проводит ГУ СБУ в городе Киеве. Руководство компании открыто к сотрудничеству. Как только будут подробности, мы сообщим подробнее, при условии, что это позволит следствие", — сказано в сообщении.

Согласно информации в издании РБК, которое ссылается на Главное управление Службы безопасности, правоохранители проводят следственные действия по факту взяточничества.

"Да, проводятся следственные действия в рамках уголовного производства. По делу о взяточничестве", -рассказали РБК в СБУ.

На официальном сайте Службы безопасности также появилась информация о том, что сотрудники СБУ разоблачили на взятке заместителя начальника одного из департаментов Киевводоканала. По данным следствия, он запросил свыше 38 тысяч долларов от представителя коммерческой структуры. Правоохранители задокументировали получение чиновником аванса в размере 9,1 тысячи долларов.

"В такую ​​сумму он оценил согласования разрешений на размещение объектов внешней рекламы на участках, обслуживаемых Киевводоканалом", — написали в пресс-службе ведомства.

Ранее "Комментарии" сообщали, что сотрудники Службы безопасности Украины раскрыли деятельность конвертационного центра, оборот которого составлял 20 миллиардов гривен в год. Так, оперативные работники смогли установить, что основателями "конверта" были двое бизнесменов из Львова. Дельцы владели более 70 фирмами на территории различных областей Украины.

















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