СБУ заблокировала конвертцентр с миллиардным оборотом

Сотрудники Службы безопасности Украины раскрыли деятельность конвертационного центра, оборот которого составлял 20 млрд гривен в год.

20 млрд грн только за один год удалось проконвертировать через подставные фирмы

Так, оперативные работники смогли установить, что основателями "конверта" были двое бизнесменов из Львова. Дельцы владели более 70 фирмами на территории различных областей Украины.

Бизнесмены занимались предоставлением услуг для предприятий при выполнении работ, поставок товаров и услуг, в том числе и за бюджетные средства. В пакет "услуг" входила минимизация налогов, завышение валовых расходов, конвертация денежных средств. Махинаторы также предоставляли документальное прикрытие бестоварных операций, содействовали формированию налогового кредита и возмещении НДС.

Согласно предварительной информации, полученной в ходе следственных действий, только в течение 2020 года предпринимателям удалось проконвертировать около 20 млрд гривен.

Как сообщал портал "Комментарии", СБУ пришла с обыском в Укрспецэкспорт и Укроборонпром. Как сообщает пресс-служба СБУ, силовики подозревают должностных лиц холдинга в государственной измене. Как предварительно стало известно, руководители известного холдинга могли действовать в интересах одной из стран Южной Азии, преступив закон против своей страны.

сотрудники СБУ предотвратили преступную деятельность горе-предпринимателей из Ровно. Так, согласно информации правоохранителей, партия весом в 5,4 кг янтаря-сырца направлялась в одну из арабских стран.

В частности, житель города Ровно пытался вывезти из Украины через международный пункт пропуска аэропорта "Борисполь" 18 редких экспонатов янтаря-сырца, некоторые из которых весят более 700 граммов. Специалисты уже определили, что содержание партии контрабандного товара является уникальным.

Напомним, ранее

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