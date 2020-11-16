СБУ перехватила партию янтаря для арабских стран

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Сергей Медведев
Жители Западной Украины продолжают распродавать национальные богатства. На этот раз сотрудники СБУ предотвратили преступную деятельность горе-предпринимателей из Ровно. Так, согласно информации правоохранителей, партия весом в 5,4 кг янтаря-сырца направлялась в одну из арабских стран.
В частности, житель города Ровно пытался вывезти из Украины через международный пункт пропуска аэропорта "Борисполь" 18 редких экспонатов янтаря-сырца, некоторые из которых весят более 700 граммов. Специалисты уже определили, что содержание партии контрабандного товара является уникальным.
Янтарь изъяли, отправили на экспертизу, а контрабандисту собираются сообщить об уголовном производстве.
Ранее "Комментарии" писали, что "черных копателей" янтаря разоблачила в Ровенской области Служба безопасности Украины. Добычу янтаря-сырца злоумышленники организовали на территории Дубровицкого лесхоза. Сообщается, что "промыслом" занимались жители нескольких сел Рокитновского района. Для незаконных работ они использовали опасную для окружающей среды технологию — гидросмыв почвы. Далее янтарь дельцы реализовывали местным перекупщикам.
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