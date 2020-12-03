СБУ пришла с обысками в Укроборонпром

Язык
Coinspot 03.12.2020
BTC/USD
19383.00
ETH/USD
615.41
LTC/USD
88.53
НБУ 03.12.2020
USD/UAH
28.66
EUR/UAH
34.61
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Ольга Чародий
СБУ пришла с обыском в Укрспецэкспорт и Укроборонпром. Как сообщает пресс-служба СБУ, силовики подозревают должностных лиц холдинга в государственной измене. Как предварительно стало известно, руководители известного холдинга могли действовать в интересах одной из стран Южной Азии, преступив закон против своей страны.
Фото: пресс-служба СБУ
Силовики посчитали, что предварительно на данный момент Украина потеряла от "таких сделок" холдинга около $100 млн. Как сообщается на сайте Укроборонпрома, обыски проводятся на основании постановления следственного судьи Шевченковского районного суда Киева. На данный момент холдинг работает в штатном режиме.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что Служба безопасности Украины блокировала механизм несанкционированного сбыта конфиденциальных данных с Государственной налоговой и таможенной служб. Важные данные государственного значения передавались телеграм-каналами и чат-ботами. Злоумышленниками оказались должностные лица налоговой и таможенной служб, а также работники банковского учреждения.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости