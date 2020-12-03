СБУ пришла с обысками в Укроборонпром

СБУ пришла с обыском в Укрспецэкспорт и Укроборонпром. Как сообщает пресс-служба СБУ, силовики подозревают должностных лиц холдинга в государственной измене. Как предварительно стало известно, руководители известного холдинга могли действовать в интересах одной из стран Южной Азии, преступив закон против своей страны.

Фото: пресс-служба СБУ

"Установлено, что представители отечественного спецэкспортера искусственно привлекали в качестве посредника иностранную структуру, что привело к возможной потере Украиной рынков вооружения в отдельных странах азиатского региона", — говорится в сообщении.

Силовики посчитали, что предварительно на данный момент Украина потеряла от "таких сделок" холдинга около $100 млн. Как сообщается на сайте Укроборонпрома, обыски проводятся на основании постановления следственного судьи Шевченковского районного суда Киева. На данный момент холдинг работает в штатном режиме.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что Служба безопасности Украины блокировала механизм несанкционированного сбыта конфиденциальных данных с Государственной налоговой и таможенной служб. Важные данные государственного значения передавались телеграм-каналами и чат-ботами. Злоумышленниками оказались должностные лица налоговой и таможенной служб, а также работники банковского учреждения.

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