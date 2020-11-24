СБУ остановили утечку данных с налоговой и таможенной служб

Служба безопасности Украины блокировала механизм несанкционированного сбыта конфиденциальных данных с Государственной налоговой и таможенной служб. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

Фото з официальной страницы СБУ

Важные данные государственного значения передавались телеграм-каналами и чат-ботами.

Злоумышленниками оказались должностные лица налоговой и таможенной служб, а также работники банковского учреждения.

По своей схеме они узнавали информацию о финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц и экспортно-импортных операциях субъектов предпринимательской деятельности.

С офисов и домов работников были изъяты все компьютеры, телефоны, карты памяти. Сейчас техника находится на экспертизе.

Преступникам грозит наказание по статьям ККУ 361-2 "Несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом" и 362 "Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах".

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