СБУ остановили утечку данных с налоговой и таможенной служб

Язык
Coinspot 24.11.2020
BTC/USD
18857.51
ETH/USD
608.10
LTC/USD
88.97
НБУ 24.11.2020
USD/UAH
28.55
EUR/UAH
33.90
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Кириєнко Анна
Служба безопасности Украины блокировала механизм несанкционированного сбыта конфиденциальных данных с Государственной налоговой и таможенной служб. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.
Фото з официальной страницы СБУ
Важные данные государственного значения передавались телеграм-каналами и чат-ботами.
Злоумышленниками оказались должностные лица налоговой и таможенной служб, а также работники банковского учреждения.
По своей схеме они узнавали информацию о финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц и экспортно-импортных операциях субъектов предпринимательской деятельности.
С офисов и домов работников были изъяты все компьютеры, телефоны, карты памяти. Сейчас техника находится на экспертизе.
Преступникам грозит наказание по статьям ККУ 361-2 "Несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом" и 362 "Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах".
Сайт "Комментарии" также напоминает, СБУ перехватила партию янтаря для арабских стран. Специалисты уже определили, что составляющие партии контрабандного товара уникальны.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости