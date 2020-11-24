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СБУ остановили утечку данных с налоговой и таможенной служб

Работники налоговой и таможенной служб собирали конфиденциальную информацию о деятельности юридических лиц

сегодня, 12:05
Автор:

Кириєнко Анна

Служба безопасности Украины блокировала механизм несанкционированного сбыта конфиденциальных данных с Государственной налоговой и таможенной служб. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

СБУ остановили утечку данных с налоговой и таможенной служб

Фото з официальной страницы СБУ

Важные данные государственного значения передавались телеграм-каналами и чат-ботами.

Злоумышленниками оказались должностные лица налоговой и таможенной служб, а также работники банковского учреждения.

По своей схеме они узнавали информацию о финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц и экспортно-импортных операциях субъектов предпринимательской деятельности.

С офисов и домов работников были изъяты все компьютеры, телефоны, карты памяти. Сейчас техника находится на экспертизе.

Преступникам грозит наказание по статьям ККУ 361-2 "Несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом" и 362 "Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах".

Сайт "Комментарии" также напоминает, СБУ перехватила партию янтаря для арабских стран. Специалисты уже определили, что составляющие партии контрабандного товара уникальны.




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Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-blokuvala-mekhanizm-nesanktsionovanoho-zbutu-konfidentsiinykh-danykh-z-derzhavnykh-informatsiinotelekomunikatsiinykh-system
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