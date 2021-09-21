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Главная Новости Общество события В Карпатах мороз: на горе Поп Иван температура воздуха опустилась до -6 ° С
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В Карпатах мороз: на горе Поп Иван температура воздуха опустилась до -6 ° С

На горе Поп Иван Черногорский ясно и первые заморозки

сегодня, 14:45
Автор:

Хмільовська Інна

Синоптики в Карпатах во вторник, 21 сентября, зафиксировали резкое снижение температуры. На горе Поп Иван Черногорский температура воздуха опустилась до -6 ° С. Об этом сообщили на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

В Карпатах мороз: на горе Поп Иван температура воздуха опустилась до -6 ° С

В Карпатах мороз. Фото facebook

Как видно на фото, в горах уже снежно и холодно, началась настоящая зима — первые морозы и немного снега. Украинцы могут готовиться к зимним походов в горы и катанию на лыжах. По прогнозу синоптиков, на территорию Украины в среду, 22 сентября, придут неожиданные заморозки. Кроме того, в Карпатах завтра ожидается дождь и снег.

В Карпатах мороз: на горе Поп Иван температура воздуха опустилась до -6 ° С - фото 2

"По состоянию на 8:00 21 сентября на горе Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями, ветер северо-западный, 5-6 м / с. Температура окружающей среды -6 ° С", — говорится в опубликованной заметке.

Наши предки подметили, если этого дня благоприятная погода, то и осень будет теплой. 21 сентября отмечается праздник Рождества Пресвятой Богородицы.

Ранее портал "Комментарии" информировал, что в Украине несутся заморозки до -3 градусов: где и когда будет холоднее . На этой неделе мы все должны забыть замечательное высказывание: хорошая, ласковая осень. 

Синоптики говорят о трех холодные сентябрьские дни в начале недели и резкое потепление на выходные. Прибавлять плюсы переменчивая погода начнет уже с пятницы, 24 сентября. 

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Украину накроют сильные грозы и холод. Новый атмосферный фронт принесет в Украину  в конце недели слякоть и существенное снижения температуры. 


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Источник: https://www.facebook.com/chornogora.rescue112/posts/2384369345029484
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