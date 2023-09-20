В каких странах ЕС наибольшее количество украинских беженцев

С начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину в ЕС и Британии зарегистрировали почти 4,8 млн беженцев из Украины. Практически половина спасающихся от войны наших соотечественников поселились в соседних с Украиной странах. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "euronews.com".

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

Согласно статистке Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, спустя год после начала полномасштабной войны в Украине в Европе зарегистрировано более 8 млн украинских беженцев. 4,8 миллиона нашли жилье и работу в страны ЕС и Великобритании. 2 млн украинских беженцев зарегистрированы в приграничных государствах ЕС и Молдове.

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В 2023 году больше всего украинских беженцев приняли Польша (1,5 млн) и Германия (1 млн). Вдвое меньше людей получили убежище в Чехии (490 тыс.).

Больше всего украинцев по отношению к коренному населению в Чехии, Эстонии и Польше. Меньше всего доля украинцев по отношению к населению во Франции, Греции, Италии, Мальте и Венгрии.

Читайте также на портале "Комментарии" — из-за войны, развязанной Россией в Украине, согласно данным ООН, в мире критически выросло число беженцев. Только из нашей страны за прошлый год выехало 5,7 млн человек. В том числе представители бизнеса. Оставшиеся среди основных проблем называют продолжающееся полномасштабное вторжение РФ, коррупцию, безработицу, разрушения. Ну, а выехавшие пытаются закрепиться в тех странах, куда перебрались. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", что это за страны, какую работу там находят украинцы, какие бизнесы открывают – и что сделать, чтобы после войны они вернулись на Родину.

Также издание "Комментарии" сообщало – в стране ЕС готовятся к новой волне украинских беженцев: сколько готовят мест.



