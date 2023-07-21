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В Кабмине рассказали о мега проекте, который Зеленский готовит для Крыма

Президент Зеленский хочет создать в Крыму Кремниевую долину

сегодня, 17:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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У президента Владимира Зеленского есть идея создать в Крыму украинскую Кремниевую долину. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Vector" рассказал вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В Кабмине рассказали о мега проекте, который Зеленский готовит для Крыма

Кремниевая долина. Фото: из открытых источников

"У президента есть идея в Крыму построить проект, похожий на Долину, — с супертехнологическим университетом, компаниями, работающими там круглогодично", — отметил вице-премьер.


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Глава Минцифры в свою очередь отметил, что хотел бы, чтобы вся страна стала Кремниевой Долиной.

Федоров считает, что главное – это верное направление в политике. Но все это возможно только после победы Украины в войне. Тогда Украина сможет решить вопросы со своей безопасностью и начнет очень быстро развивать свою инфраструктуру. 

Отметим, в последнее время тема возвращения Крыма все активнее обсуждается в информационном пространстве. Вечером 17 июля российский диктатор Путин провел совещание, посвященное возобновлению работы Крымского моста, пострадавшего от подрыва. Президент России предсказуемо возложил ответственность за подрыв, который он называет "терактом", на "киевский режим" – и пообещал некий ответ от Минобороны. Между тем, в Офисе президента Украины не исключают, что за подрывом моста, который, кстати, продолжает функционировать, может стоять путинский режим. Что можно сказать о ситуации на вторые сутки после происшествия? Какими могут быть последствия, ждать ли продолжения? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — действительно ли Залужный уже готовит в Крыму поле боя для деоккупации – что станет сигналом.




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Источник: https://vctr.media/ua/zmina-pravil-kritika-ta-nova-ukrayina-yak-vi-dumayete-mihajlo-fedorov-191708/
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