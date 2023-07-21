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Действительно ли Залужный уже готовит в Крыму поле боя для деоккупации – что станет сигналом

Сейчас на полуострове остается около 150 вражеских целей для поражения

сегодня, 14:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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С учащением взрывов в аннексированном Крыму становится актуальнее вопрос о его деоккупации. Действительно ли есть предпосылки говорить о том, что вскоре может быть развернута борьба за полуостров? Может ли это ускорить уничтожение Крымского моста? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Действительно ли Залужный уже готовит в Крыму поле боя для деоккупации – что станет сигналом

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Для жителей Крыма раздался "колокольчик" — им нужно быть начеку

Полковник ВСУ, эксперт Роман Свитан в эфире "Радио НВ" высказал мнение, что события, которые в последние дни происходят в Крыму подтверждают высказывания Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного относительно освобождения полуострова.


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Эксперт считает, что взрывы в Крыму, о которых мы слышим уже несколько дней подряд – это успешная работа дальних средств поражения Украины.

Роман Свитан напомнил об ударе по Крымскому мосту, а до этого была массирована атака 30 БПЛА по объектам ВС РФ на полуострове. 

По словам эксперта, происходящее показывает, что генштаб ВСУ уже начал "формировать поле боя" для возвращения Крыма. Эксперт считает, что подобный процесс начинается за месяц до самого захода войск Украины.

Полковник спрогнозировал, что мы практически ежедневно будем слышать новости о "бабовне" на крымских складах, топливоприемниках, пунктах хранения техники, местах сосредоточения личного состава.

Логика наших военных – не сразу разрушить Крымский мост

Заведующий отделом Национального института стратегических исследований Алексей Ижак в эфире телеканала "FREEДОМ" заявил, что судьба Крымского моста уже предрешена. Мост точно будет разрушен, но не одним ударом. Его будут разрушать постепенно. Логика в этом есть, считает эксперт, ведь мы даем возможность всем россиянам, которые ошибочно оказались в Крыму, убраться обратно в РФ.

При этом эксперт допускает, что многим россиянам некуда ехать, поскольку они продали недвижимость в других регионах РФ, чтобы поселиться в оккупированном Крыму.

"По большей части, это военные спецслужбисты. Я думаю, план такой есть, чтобы они уехали. Панические настроения у них в семьях появляются. Но какая будет динамика? Мне кажется, так же как и во всей РФ, пока россияне массово не увидят, что власть в Кремле начинает крошиться, будут сидеть и ждать, и рассчитывать на какое-то чудо, что сейчас Путин вывернется, что Россия всех одержит победу", – подытожил Алексей Ижак.

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