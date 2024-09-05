Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что примет нетипичные меры против людей, которые "целыми бусами" выбрасывали крупногабаритный мусор. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Галка".



В Ивано-Франковске будут наказывать мобилизацией за неправильно выброшенный мусор

3 сентября городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив вместе с командой провели инспекцию нескольких районов города и обнаружили проблему — неправильное вынесение крупногабаритных отходов на свалку. Кроме того, Марцинкив вспомнил о нарушителе, который приезжает и выбрасывает мусор из буса.

Во время эфира на радио "Западный полюс" городской голова заявил, что провел совещание и будет наказывать мобилизацией тех, кто неправильно выкидывает крупногабаритный мусор.

"Мы применим нетипичные меры. В том числе с правоохранительными органами, привлечением мобилизационных мер, чтобы люди поняли о том, что нельзя крупногабаритный мусор выбрасывать целыми бусами", — заявил Марцинкив.

Мэр Ивано-Франковска подчеркнул, что для крупногабаритного и строительного мусора существуют специальные пункты, куда его можно выбрасывать.

"Есть на Максимовича место, где можно сдать. Есть полигон. Извините, но должны такие меры принимать", – сказал Марцинкив.

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