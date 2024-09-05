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В Ивано-Франковске будут наказывать мобилизацией за неправильно выброшенный мусор

Мэр Ивано-Франковска заявил о привлечении мобилизационных мероприятий, как вида наказания за неправильно выброшенный крупногабаритный мусор.

сегодня, 17:15
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Slava Kot

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что примет нетипичные меры против людей, которые "целыми бусами" выбрасывали крупногабаритный мусор. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Галка".

В Ивано-Франковске будут наказывать мобилизацией за неправильно выброшенный мусор

В Ивано-Франковске будут наказывать мобилизацией за неправильно выброшенный мусор

3 сентября городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив вместе с командой провели инспекцию нескольких районов города и обнаружили проблему — неправильное вынесение крупногабаритных отходов на свалку. Кроме того, Марцинкив вспомнил о нарушителе, который приезжает и выбрасывает мусор из буса.

Во время эфира на радио "Западный полюс" городской голова заявил, что провел совещание и будет наказывать мобилизацией тех, кто неправильно выкидывает крупногабаритный мусор.

"Мы применим нетипичные меры. В том числе с правоохранительными органами, привлечением мобилизационных мер, чтобы люди поняли о том, что нельзя крупногабаритный мусор выбрасывать целыми бусами", — заявил Марцинкив.

Мэр Ивано-Франковска подчеркнул, что для крупногабаритного и строительного мусора существуют специальные пункты, куда его можно выбрасывать.

"Есть на Максимовича место, где можно сдать. Есть полигон. Извините, но должны такие меры принимать", – сказал Марцинкив.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что повестка врученная на улице спасла жизнь мужчине во Львове. Медики рассказали о невероятной история, которая предотвратила трагедию.

Также "Комментарии" писали о том, что горсовет Тернополя передал на нужды воинской части старую брусчатку. На заседании исполнительного комитета Тернопольского горсовета было указано, что запрос был реализован на основании обращения одной из воинских частей.



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Источник: https://galka.if.ua/martsinkiv-pryhrozyv-mobilizatsiieiu-porushnykam-iaki-vykydaiut-nehabarytni-vidkhody-na-smittievi-maydanchyky/

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