В Херсонской области вода сошла с 600 га, - ОВА

По состоянию на утро 15 июня вода в деоккупированной части Херсонской области находится на отметке 2 м 4 см. Вода сошла с 600 га деокупированных угодий, буквально за ночь осушив 150 домов. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на оперативную сводку главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина в Telegram.

В деоккупированной части Херсонской области за ночь вода ушла из 150 домов. Фото: открытые источники

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"Под водой находятся 1923 дома, это на 150 домов меньше, чем вчера вечером. Как только вода отходит, начинаем разминирование и обследование местности", — сказал Прокудин. Он отметил, что россияне продолжают обстреливать волонтеров, которые оказывают помощь тем, кто оказался в беде.

Прокудин уточнил, на десятый день после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС подтопленными все еще остаются 44 населенных пункта — 27 на Правобережье и 17 на временно окупированном Левобережье. С Правобережья эвакуировали 2782 человека, в числе которых 309 детей и 82 маломобильных украинца. Эпидемиологическая ситуация — под контролем, резюмировал глава херсонской ОВА.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Херсонской ОВА ответили, когда херсонцы могут вернуться в свои дома. Примерно месяц нужен на то, чтобы во все населенные пункты, пострадавшие от затопления, люди могли вернуться и уже понять, что нужно, чтобы восстанавливать имущество. Сейчас уже восстанавливается газоснабжение, электроснабжение. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил спикер Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников.

Также мы писали, что после подрыва Каховской ГЭС уничтожена целая экосистема, не говоря уже о жилищных, промышленных объектах. Появляется всё больше данных, что за подрывом Каховской ГЭС стоят россияне. Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, акцентируя на этом внимание, назвал последствия трагедии катастрофическими для Украины – с гуманитарной и экологической точки зрения. Но есть ведь еще экономическая составляющая, которая также значима.





























