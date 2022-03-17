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В Госэкоинспекции подсчитали, на какую сумму оккупанты уже украли украинской воды

27 февраля оккупанты разрушили временную дамбу, автомобильный мост и главное перегородочное сооружение канала

сегодня, 14:20
Автор:

Кравцев Сергей
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В Госэкоинспекции заявили, что российские оккупанты уже украли украинскую воду на сумму почти 620 млн гривен. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

В Госэкоинспекции подсчитали, на какую сумму оккупанты уже украли украинской воды

Водные ресурсы. Фото: из открытых источников

По тем цифрам, которые есть у инспекции, сумма ущерба за самовольное использование водных ресурсов украинского народа равна 32 628 960 гривен в сутки.

В результате военной атаки российскими оккупантами 24 февраля были взяты под полный контроль все гидротехнические сооружения Северо-Крымского канала, регулировавшие водоснабжение воды из Каховского водохранилища нижнего бассейна реки Днепр до полуострова Крым.

На сегодняшний день произошла частичная разгерметизация гидросооружения Северо-Крымского канала пропускной мощностью 50 м3/сек. И именно отсюда оккупанты и подают воду на оккупированную территорию.

Читайте на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский заверяет, что каждый гражданин Украины, который во время боевых действий в Украине потерял жилье, сможет рассчитывать на то, что после войны оно за государственный счет будет отстроено. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему изданию рассказали, какая реальность, что обещанное президентом станет реальностью и за счет чего будет проводится компенсация.

Также издание "Комментарии" сообщало – украинская армия получила новые трофеи – российские оккупанты бегством спасались с поля боя, оставив военную технику. Теперь техника, которую оккупанты привезли в Украину будет служить украинскому народу, защищая украинский суверенитет и территориальную целостность.



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Источник: https://www.facebook.com/deiukr/posts/331840158976695
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