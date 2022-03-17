Государство восстановит каждому потерянное жилье: насколько это реалистично – что нужно учесть

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Кравцев Сергей
Во время своего ночного обращения президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что государство восстановит каждому украинцу потерянное жилье, которое было уничтожено во время войны. Как это можно воплотить в жизнь? Что важно будет учесть? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Разрушенные города. Фото: из открытых источников
Председатель Национального Совета экономического развития, член исполкома г. Бровары Алексей Дорошенко поясняет:
Понятно, продолжает эксперт, что на эти деньги претендует также американский, канадский, европейский бизнес, который вынужденно уходя из РФ, оставил там свое имущество (которое россияне грозятся национализировать). Но Украина – в приоритете.
По его мнению, компенсация за потерянную недвижимость будет производиться после того, как местная комиссия с участием представителей госвласти зафиксирует эту самую потерю.
А вот с утратой того же авто могут быть сложности, считает Алексей Дорошенко.
Он поясняет:
По словам эксперта, Украина уже заявила о необходимости формирования некого компенсационного, восстановительного фонда. Идею поддержали некоторые страны, международные структуры.
Эксперт по недвижимости Михаил Артюхов считает заявление Владимира Зеленского от 16 марта 2022 года про восстановление жилья каждого, кто потерял его во время войны, реально выполнимым.
Вторым приоритетом выполнения данной задачи, по его мнению, может быть восстановление частично разрушенных снарядами зданий силами частных инвесторов и девелоперов по недвижимости под гарантии государства.
Основными источниками финансирования, по его мнению, будут не только 90% резервов ЦБ РФ, но и привлеченный частный капитал. Для укрепления доверия частных инвесторов к государству необходим реально работающий финансово-правовой механизм государственно-частного партнерства (Public-Private Partnerships). Тогда проектное финансирование под гарантии государства в сектор недвижимости позволит освободить финансовые ресурсы для реальных локомотивов экономики в Украине: IТ-отрасль и агропромышленный сектор".
Наиболее ценным ресурсом в подобной задаче являются люди, акцентирует эксперт. Поэтому на втором и третьем этапе необходимо выстраивать суперкоманды из местных экспертов в сфере управления, IТ, финансов, строительства и архитектуры, сервисно-ориентированных руководителей – и международных консультантов, представители которых уже работают в компаниях CBRE, Colliers, Cushman&Wakefield, Deloite и далее по алфавиту. Экспертам этих международных компаний, подчеркивает Михаил Артюхов, доверят как в Украине, так и на международных рынках.
Экономический эксперт Александр Гаврутенко считает, что пока что украинское общество показывало способность консолидироваться и быть эффективным только в кратковременные критические моменты. Вопрос в том – сможет ли оно оставаться таким же слаженным и продуктивным и в послевоенное мирное время.
По мнению Александра Гаврутенко, финансовые ресурсы, производственные мощности, рабочая сила – это техническая и самая простая сторона проблемы. Равно как оценка и учет ущерба, которую государство самостоятельно или с международной помощью качественно сможет сделать.
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сегодня, 12:32
Під час свого нічного звернення президент України Володимир Зеленський повідомив, що держава відновить кожному українцеві втрачене житло, яке було знищено під час війни, Український народ відновить, а не зе ж2 колаборант.