Государство восстановит каждому потерянное жилье: насколько это реалистично – что нужно учесть

Во время своего ночного обращения президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что государство восстановит каждому украинцу потерянное жилье, которое было уничтожено во время войны. Как это можно воплотить в жизнь? Что важно будет учесть? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Разрушенные города. Фото: из открытых источников

Поскольку неизвестно, сколько имущества было у человека, вероятно, придумают определенную формулу компенсации материальных потерь

Председатель Национального Совета экономического развития, член исполкома г. Бровары Алексей Дорошенко поясняет:

"Механизмы как таковые уже обдуманы – и понятны. Не только украинской стороне, но и мировому сообществу. Всё будет происходить за счет арестованных средств и госимущества страны-агрессора, а также ее олигархов. К примеру, только на зарубежных счетах Центробанка РФ заморожено 300 млрд долларов. Плюс – около 100 млрд долларов активов российского бизнеса".

Понятно, продолжает эксперт, что на эти деньги претендует также американский, канадский, европейский бизнес, который вынужденно уходя из РФ, оставил там свое имущество (которое россияне грозятся национализировать). Но Украина – в приоритете.

"Напомню, что по состоянию на вчера, согласно официальным данным, Украины из-за российского вторжения потеряла более 500 млрд долларов в виде прямых убытков. Предполагается, что в эту сумму включено всё. Но насколько она реалистична? В Украине – порядка 1 млрд квадратных метров жилой недвижимости. Если умножить на 1 тысячу долларов (стоимость продажи 1 квадратного метра), получается, что уничтожение всей жилой недвижимости – это 1 трлн долларов. На данный момент уничтожено около 5%, которые предстоит не реконструировать, а полностью отстраивать. Как придется отстраивать промышленность, инфраструктуру, госимущество", – отмечает Алексей Дорошенко.

По его мнению, компенсация за потерянную недвижимость будет производиться после того, как местная комиссия с участием представителей госвласти зафиксирует эту самую потерю.

"Поскольку неизвестно, сколько имущества было у человека, вероятно, придумают определенную формулу компенсации материальных потерь, – говорит эксперт. – К примеру, исходя из площади недвижимости, количества членов семьи, их дохода, места проживания. Ведь человек, который проживает в Киеве, точно имел больше имущества, чем люди, проживающие, к примеру, в небольшом населенному пункте Луганской области".

А вот с утратой того же авто могут быть сложности, считает Алексей Дорошенко.

Он поясняет:

"Нередко трудно подтвердить – был он уничтожен или нет. Даже по останкам машины. Так что тут точно должен быть разработан некий механизм установления (подтверждения) потери этого имущества – и соответствующей компенсации".

По словам эксперта, Украина уже заявила о необходимости формирования некого компенсационного, восстановительного фонда. Идею поддержали некоторые страны, международные структуры.

"Ждем окончания активной фазы боевых действий (думаю, это произойдет в течение максимум месяца), полного прекращения войны, а потом будем подсчитывать потери и работать над компенсацией ущерба", – резюмирует Алексей Дорошенко.

Основными источниками финансирования будут не только 90% резервов ЦБ РФ, но и привлеченный частный капитал

Эксперт по недвижимости Михаил Артюхов считает заявление Владимира Зеленского от 16 марта 2022 года про восстановление жилья каждого, кто потерял его во время войны, реально выполнимым.

"Первоочередная задача – обеспечения крыши над головой людям. Под это могут быть задействованы отели, базы отдыха, административно-хозяйственные или любые пригодные помещения. Сроком примерно до 6 месяцев. Они могут быть переоборудованы и адаптированы за неделю-максимум две", – отмечает эксперт.

Вторым приоритетом выполнения данной задачи, по его мнению, может быть восстановление частично разрушенных снарядами зданий силами частных инвесторов и девелоперов по недвижимости под гарантии государства.

"Третьим этапом, – продолжает Михаил Артюхов, – будет создание новых территорий типа микрорайон или город под потребности территориальных общин".

Основными источниками финансирования, по его мнению, будут не только 90% резервов ЦБ РФ, но и привлеченный частный капитал. Для укрепления доверия частных инвесторов к государству необходим реально работающий финансово-правовой механизм государственно-частного партнерства (Public-Private Partnerships). Тогда проектное финансирование под гарантии государства в сектор недвижимости позволит освободить финансовые ресурсы для реальных локомотивов экономики в Украине: IТ-отрасль и агропромышленный сектор".

Наиболее ценным ресурсом в подобной задаче являются люди, акцентирует эксперт. Поэтому на втором и третьем этапе необходимо выстраивать суперкоманды из местных экспертов в сфере управления, IТ, финансов, строительства и архитектуры, сервисно-ориентированных руководителей – и международных консультантов, представители которых уже работают в компаниях CBRE, Colliers, Cushman&Wakefield, Deloite и далее по алфавиту. Экспертам этих международных компаний, подчеркивает Михаил Артюхов, доверят как в Украине, так и на международных рынках.

Все зависит от того, насколько быстро, качественно и главное – справедливо будут компенсированы все имущественные потери граждан

Экономический эксперт Александр Гаврутенко считает, что пока что украинское общество показывало способность консолидироваться и быть эффективным только в кратковременные критические моменты. Вопрос в том – сможет ли оно оставаться таким же слаженным и продуктивным и в послевоенное мирное время.

"Именно это, – уверен эксперт, – будет определять насколько быстро, качественно и главное справедливо будут компенсированы все имущественные потери граждан".

По мнению Александра Гаврутенко, финансовые ресурсы, производственные мощности, рабочая сила – это техническая и самая простая сторона проблемы. Равно как оценка и учет ущерба, которую государство самостоятельно или с международной помощью качественно сможет сделать.

"А вот приоритетность, очередность, форма и полнота возмещения ущерба – здесь появляется место для конфликтов, злоупотреблений, недовольства, мошенничества, коррупции и прочих прелестей нашей привычной реальности, которую очень хочется, чтобы мы искоренили вместе с российско-фашистскими оккупантами", – подчеркивает эксперт.

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