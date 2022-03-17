Генштаб ВСУ: в ВСУ новые трофеи - россияне оставили технику, скрываясь с поля боя

Во время боевых столкновений российские военные позорно скрылись, оставив технику и оружие. Оккупанты не сумели принять бой от 128-й отдельной горно-пехотной Закарпатской бригады. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает на официальной странице Генштаба ВСУ в Facebook.

Боевые трофеи. Фото: Генштаб ВСУ

В итоге, по окончании столкновения в ВСУ пополнение боевой техники. Украинским защитникам достались боевые трофеи – БМП-1 и буксируемая противотанковая пушка МТ-12 "Рапира". Все исправно и полностью пригодно для боевых задач по защити украинской территории от российской агрессии. Теперь российская техника будет защищать суверенитет и территориальную целостность Украины.

В свою очередь украинские пограничники также отчитались в Facebook о захвате вражеской техники. В Николаевской области во время проведения операции по зачистке одного из населенных пунктов от оккупантов украинские защитники захватили грузовик, который был полностью загружен боеприпасами к разным видам стрелкового оружия. Пограничники отмечают, что трофеи уже переданы ВСУ. Те пообещали, что пули будут возвращены оккупационным войскам, но только в запущенном виде, если продолжатся наступательные действия.

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