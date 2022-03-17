Теперь мощность ВСУ повысится в разы: в чем важность решения США усилить помощь Украине

Президент США Джо Байден объявил о дополнительных 800 миллионов долларов США военной помощи Украине. Подробнее о том, что именно будет передано защитникам Украины, сообщили в Белом доме. Как оцениваете эту помощь? Что еще нам необходимо для более эффективного отражения российской агрессии? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Происходит доведение наших частей до полного оснащения современными противотанковыми комплексами, а также – закрытие неба над Украиной

Политический эксперт, основатель социологической компании Active Group Андрей Еременко акцентирует, что следует говорить о комплекте военной помощи – американо-британской.

"Потому что именно от США и Великобритании мы получаем наиболее мощную поддержку в этом смысле. Так, Великобритания на днях сообщила, что передаст Украине переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak, а также более 4 тысяч противотанковых ракет. Ну, а США анонсировали передачу 800 зенитных систем Stinger; 2000 ракетных комплексов Javelin, 1000 единиц легкого противоброневого оружия и 6000 противоброневых систем AT-4 и многое другое. В том числе 100 тактических беспилотных летательных систем. По данным источников телеканалов CNN, NBC и издания Politico, речь может идти о Switchblade – барражирующих боеприпасах, известных как камикадзе-дроны. Они маленькие, мобильные, практически недоступны для ПВО противника. При этом способы нанести максимальный ущерб. То есть, мы получаем возможность поразить еще больше вражеской техники", – поясняет эксперт.

По его словам, происходит доведение наших частей до полного оснащения современными противотанковыми комплексами, а также – закрытие неба над Украиной. Но закрытие неба не силами НАТО (что создает риски Третьей мировой войны), а руками наших военнослужащих, получающих соответствующие системы ПВО.

"Плюс – идут разговоры о вероятности поставок нам комплексов С-300. Кулуарно, как я понимаю, продолжаются переговоры о поставках самолетов. Всё это очень хорошо. Как хорошо и то, что мы получаем огромное количество боеприпасов, с которыми у нас сейчас проблемы, – подчеркивает Андрей Еременко. – Расходуются они быстро, бьем мы оккупантов мощно, а пополнять запасы тяжело, в том числе, из-за ударов по нашим предприятиям ВПК. Понятно, что вся эта помощь не решает исход войны. Но точно приближает ее завершение с нужным нам результатом".

Мы можем, наконец, говорить о том, что сами сможем закрыть небо – с помощью комплексов противовоздушной обороны, которые нам передают США

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов подчеркивает, что на сегодняшний день нам в смысле военной помощи – всё необходимо. В том числе тяжелое вооружение – артиллерия, танки. Их пока хватает, но чем больше – тем лучше.

"Если же анализировать пакет помощи, который сейчас предоставили американцы, то он очень эффективный, – уверяет эксперт. – Мы можем, наконец, говорить о том, что сами сможем закрыть небо – с помощью комплексов противовоздушной обороны, которые нам передают США".

По словам Олега Жданова, плотность украинских систем ПВО теперь увеличится, как и вероятность активнее сбивать противника в небе.

"Это – очень большое подспорье. Такая помощь повысит нашу огневую мощь в плане уничтожения российских войск", – резюмирует эксперт.

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