Канада арестовала российский Ан-124 "Руслан": теперь он будет передан ВСУ

В Канаде оказался под арестом российский грузовой самолет Ан-124 "Руслан". Теперь он будет передан вооруженным силам Украины и будет помогать транспортировке оборонных грузов между США, Канадой и Украиной. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет Av Web.

Ан-124 "Руслан". Фото: из открытых источников

Самолет приземлился в Торонто. В Канаду он привез тесты на коронавирус. Власти Канады приняли решение арестовать российский самолет, ведь он нарушил запрет, который был введен после нападения России на Украину, когда российским самолетам запретили вторгаться в воздушное пространство Канады.

АН-124 "Руслан" сегодня есть собственностью российской грузовой авиакомпании "Волга-Днепр". Несмотря на то, что в авиакомпании уже заявили, что требуют, чтобы с самолета был снят арест и он прилетел обратно в России, в Канаде не сильно обратили внимание на такие возражения. Сейчас самолет остается в Торонто. Пока он будет там находиться до неопределенного времени. Тем временем, в Канаде заявили, что проведут все необходимые процедуры и самолет начнет служить ВСУ, помогая украинскому народу оборонять свою землю от российского вторжения.

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