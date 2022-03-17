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Канада арестовала российский Ан-124 "Руслан": теперь он будет передан ВСУ

Канада последовательная в своих действиях и на российские упреки внимание не обращает

сегодня, 07:26
Автор:

Кравцев Сергей
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В Канаде оказался под арестом российский грузовой самолет Ан-124 "Руслан". Теперь он будет передан вооруженным силам Украины и будет помогать транспортировке оборонных грузов между США, Канадой и Украиной. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет Av Web.

Канада арестовала российский Ан-124 "Руслан": теперь он будет передан ВСУ

Ан-124 "Руслан". Фото: из открытых источников

Самолет приземлился в Торонто. В Канаду он привез тесты на коронавирус. Власти Канады приняли решение арестовать российский самолет, ведь он нарушил запрет, который был введен после нападения России на Украину, когда российским самолетам запретили вторгаться в воздушное пространство Канады.

АН-124 "Руслан" сегодня есть собственностью российской грузовой авиакомпании "Волга-Днепр". Несмотря на то, что в авиакомпании уже заявили, что требуют, чтобы с самолета был снят арест и он прилетел обратно в России, в Канаде не сильно обратили внимание на такие возражения. Сейчас самолет остается в Торонто. Пока он будет там находиться до неопределенного времени. Тем временем, в Канаде заявили, что проведут все необходимые процедуры и самолет начнет служить ВСУ, помогая украинскому народу оборонять свою землю от российского вторжения.

Читайте также на портале "Комментарии" — в МВД предположили, что Россия может вновь взяться за проект "Новороссия". Именно с этой целью предпринимаются все попытки захватить Мариуполь, далее Херсон, Николаев, Одессу. Если России удастся захватить юг Украины, то вполне может пройти серия фейковых "референдумов". Кремлю может понадобится проект "Новороссия", чтобы потом торговаться с Украиной, требуя признания "ЛДНР" в обмен на деоккупацию юга Украины.



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Источник: https://www.avweb.com/aviation-news/canada-seizes-russian-freighter-it-chartered/
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